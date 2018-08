Die Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze

Die Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Gedenkstätte Point Alpha in der Rhön hält die Erinnerung an die innerdeutsche Grenze wach. Doch heftiger Streit um Ausrichtung und parteipolitische Besetzung lähmt die Stiftung. Dabei gäbe es aktuellen Anlass, die bisherige Arbeit zu würdigen.

Nahe von Rasdorf in der Rhön, an der Grenze zu Thüringen, stand lange ein Beobachtungsposten der US-Armee. Point Alpha hieß er. Nach ihm ist die Gedenkstätte benannt, die an die einst dort verlaufende deutsch-deutsche Grenze erinnern und ihre Geschichte aufarbeiten soll. Zurzeit ist die als Stiftung organisierte Einrichtung aber vor allem mit sich selbst beschäftigt – und das sehr intensiv.

Es liegt nicht an den Vorbereitungen zur Feier des zehnjährigen Bestehens, die am Sonntag in der Gedenkstätte über die Bühne gehen soll. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein thüringischer Amtskollege Bodo Ramelow (Linke) wollen nach einem Gottesdienst und einer Führung bei einer Podiumsdiskussion sprechen. Die Stiftung ist wegen eines Streits um ihre Ausrichtung und den Einfluss der Politik Gegenstand von Streit und seit Wochen führungslos.

Rücktritt ohne Angabe von Gründen

Mehr als zwei Monate nach der Trennung von Direktorin Ricarda Steinbach hat der Stiftungsrat noch immer nicht die Nachfolge geregelt. Man werde über die Stellenausschreibung beraten und zeitnah eine öffentliche Ausschreibung auf den Weg bringen, teilte die Stiftung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ziel sei es, der Öffentlichkeit so schnell wie möglich einen Nachfolger zu präsentieren", schrieben Eberhard Fennel und Berthold Jost vom Vorstand der Point Alpha Stiftung.

Die internen Differenzen waren in die Schlagzeilen gekommen, als Direktorin Steinbach im Juni ohne Angaben von Gründen ihr Amt aufgab. Danach traten auch mehrere Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats zurück. Nach und nach kristallisierte sich heraus, worum es gehen könnte: Thüringens Kulturstaatssekretärin Babette Winter und der Ex-Vorsitzende des wissenschaftlichen Beratergremiums, Joachim-Felix Leonhard, beklagten sich, zuletzt hätten mindestens zehn von 13 Stiftungsratsmitgliedern der CDU angehört.

Aufsicht eingeschaltet

Winter warf der CDU vor, sie habe "die Stiftung für sich vereinnahmt", wie sie der Thüringischen Allgemeinen sagte. Sie kündigte zudem an, die Stiftungsaufsicht ihres Landes einzuschalten, um die Vorgänge aufzuklären. Ihr Parteikollege, Hessens SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel, erhob den gleichen Vorwurf.

Aus dem Kreis der zurückgetretenen Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats wurde zudem die Kritik an zunehmender Provinzialität laut: zu viel Rhön, zu wenig Deutschland und Europa. Die Kritisierten weisen das zurück. In ihrer aktuellen Stellungnahme schreiben die Vorstände Fennel und Jost: "Die vergangenen Wochen waren für das Medienecho der Stiftung eine schwierige Zeit. Programmatisch und personell ist sie aber voll handlungsfähig und auf einem guten Weg."

Zuversicht?

Fennel und Jost gehören beide zur CDU und waren Bürgermeister der einstigen Zonenrandgemeinden Hünfeld und Rasdorf (Fulda). Sie kündigen an: Der wissenschaftliche Beirat werde zeitnah einen neuen Vorsitzenden wählen und neue Mitglieder ergänzend aufnehmen. Die Gremienmitglieder und Mitarbeiter der Stiftung seien zuversichtlich, die anstehenden Jubiläumstermine, wie "30 Jahre Mauerfall" im November 2019 und "30 Jahre deutsche Einheit" im Oktober 2020, gut meistern zu können.