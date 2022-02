Vor zwei Jahren erschoss ein Attentäter in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Der Opfer wird heute an mehreren Orten gedacht. Oberbürgermeister Kaminsky rief bei der zentralen Gedenkstunde zum Kampf gegen Rassismus auf.

Genau zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten in Hanau wird am Samstag in zahlreichen Städten der Opfer gedacht. Zu einer zentralen Gedenkstunde ab 11 Uhr auf dem Hanauer Hauptfriedhof sind Hinterbliebene und Vertreter von Religionsgemeinschaften eingetroffen.

"Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden - aber das stimmt so nicht", sagte der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zu Beginn der Gedenkveranstaltung. Die Terrornacht des 19. Februar 2020 sei eine Wunde, die nie ganz verschwinden werde. Sie werde immer schmerzen, besonders die Angehörigen und Freunde.

"Wir wollen und werden dauerhaft an die Opfer erinnern und ihrer gedenken", betonte Kaminsky. Dazu gehöre auch das Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung. "Das ist es vor allem, was wir den Opfern schuldig sind." Wer Hass und Zwietracht säe, grenze sich selbst aus.

Iman ruft zur Aufklärung auf

Der Hanauer Imam Macit Bozkurt apellierte an die Politik: "Unsere Hoffnung ist, dass Politik und Behörden ihrer Verantwortung der lückenlosen Aufklärung bewusst werden, um verloren gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen."

Die Grabsteine der Opfer seien ein Mahnmal, um daran zu erinnern, wohin Rassismus führen könne. Trotz der Trauer sei man hoffnungsvoll, dass die Vielfalt in der Gesellschaft als Bereicherung gesehen werde.

Unter den rund 100 geladenen Gästen sind auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

Rassistische Tat löste bundesweit Entsetzen aus

Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete der psychisch kranke Rechtsextremist seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

Mit ihrer Aufarbeitung befasst sich derzeit ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, der insbesondere der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu Behördenversagen kam.

Aktionen in ganz Deutschland

Eine weitere Gedenkveranstaltung soll um 14.30 Uhr am Heumarkt in Hanau stattfinden. Um 16 Uhr beginnt eine Demonstration gegen Rassismus auf dem Hanauer Marktplatz. Um 17.30 Uhr wird die Frankfurter Paulskirche mit den Namen der Opfer illuminiert. Am Rathaus in Wiesbaden soll es ab 19 Uhr ebenfalls eine Gedenkveranstaltung mit Lichtprojektion geben. Auf dem Darmstädter Karolinenplatz beginnt um 19 Uhr eine Kundgebung mit Mahnwache. Ab 21.30 Uhr sind auf dem Hanauer Kurt-Schumacher-Platz und dem Heumarkt Stille Gedenken mit Kerzen und Blumen geplant.

Auch in anderen Städten in Hessen und Deutschland wollen Menschen an die Opfer erinnern und für politische Konsequenzen eintreten. Bundesweit ist eine Vielzahl von über 100 Gedenk-Aktionen geplant. Auch außerhalb Hessens soll es Veranstaltungen geben, unter anderem in Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Magdeburg, Stuttgart und München geben.