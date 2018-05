Kaum Landärzte, wenig öffentlicher Nahverkehr, überalterte Bevölkerung: Rund um Korbach wird die Gesundheitsversorgung schwieriger. Die Region um die Hessentagsstadt probiert es nun mit Telemedizin. Was halten Sie davon? Ihre Meinung ist auf dem Hessentag gefragt.

Lange Arbeitszeiten, nicht immer die modernste Medizintechnik, schwierige Suche nach guten Sprechstunden- und Laborhilfen, schlecht bezahlte Bereitschaftsdienste, gedeckelte Honorare und das Risiko einer Rückzahlpflicht im Fall zu langer Arbeitszeiten und zu häufiger Kontakte zu Patienten - Alltag für die Ärzte im Kreis Waldeck-Frankenberg.

Weitere Informationen Diskussion beim Hessentag In einer Unterhausdebatte am Sonntag, 27. Mai, 11 bis 14 Uhr, geht es im hr-Treff um das "LokalThema" Gesundheit im Kreis Waldeck-Frankenberg. Moderatoren sind Anne Brüning und Thomas Ranft.

Zwei Ärzte aus der Region geben den Besuchern außerdem einfache Gesundheitstricks. Bei einem Quiz können Sie Preise für Ihre Gesundheit gewinnen. Ende der weiteren Informationen

Wie in anderen ländlichen Gegenden mangelt es an Landarztpraxen und Fachärzten. Die vorhandenen haben sich zu Ärztehäusern und Versorgungszentren zusammengeschlossen oder ihre Praxen an Kliniken angedockt. Dennoch bleibt die ärztliche Versorgung auf dem Land ein Dauerbrenner, gerade in Gegenden mit einiger Entfernung zu Mittel- und Oberzentren.

Bundes- und europaweit Ärzte mit netten Angeboten aufs Land zu locken, löst das Problem nicht. Der Kreis Waldeck-Frankenberg setzt daher auf Telemedizin. Arzt und Patient haben über eine Datenleitung mit Videoverbindung Kontakt miteinander - der eine sitzt in seiner Praxis, der andere zu Hause.

Telemedizin als Alternative zum Arztbesuch

Als eine von bundesweit fünf Regionen hat die Robert Bosch Stiftung den Raum Willingen und Diemelsee für ein Modellprojekt in Sachen Telemedizin ausgewählt. Seit Oktober 2017 fördert die Stiftung den PORT Willingen Diemelsee - PORT steht für Patientenzentrierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung. Unterstützung kommt vom Kreis Waldeck-Frankenberg, der den Ärztemangel seit einigen Jahren mit dem Projekt "Gesundheit schafft Zukunft" und der Plattform landarzt-werden.de angeht.

Zum PORT-Projekt geht es um Prävention, also Gesundheitsvorsorge; um ein Versorgungsnetz mit einer zentralen Auskunftsplattform zu allen Dienstleistern in der Region; sowie um sogenannte Fallmanager, die Patienten nach einem längeren Krankenhausaufenthalt und deren Angehörigen etwa bei Fragen zur Pflege beraten.

Funktioniert Telemedizin ohne Breitband?

Und es geht um Möglichkeiten der Telemedizin. Von der Fernberatung versprechen sich Befürworter eine raschere und weniger aufwendige Behandlung von Kranken: gerade in ländlichen Gegenden mit wenigen Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs, wenigen Landärzten und einer überalterten Bevölkerung.

Patienten können ihre Daten in einer elektronischen Akte zwischen den Versorgern austauschen. So sind wichtige Informationen für alle Beteiligten griffbereit und stellen zudem sicher, dass zum Beispiel die Gabe von Medikamenten aufeinander abgestimmt ist - im Krankenhaus, in der Praxis und bei weiteren Versorgern. Voraussetzung dafür sind freilich leistungsfähige Netze zur Datenübertragung - und daran hapert es auch in der Region rund um die Hessentagsstadt Korbach.

Diskussion mit Ärzten aus der Region

Doch kann Telemedizin die klassische Behandlung ersetzen? Viele Ärzte pochen darauf, dass sie ihre Patienten unmittelbar in Augenschein nehmen möchten. Und vielen Menschen dürfte unwohl dabei sein, wenn Daten zu ihrem Gesundheitszustand über das Internet hin- und hergeschickt werden.

Ob Telemedizin die richtige Strategie gegen den Ärztemangel im Waldecker Land ist, darüber können Besucher des hr-Treffs beim Hessentag am Sonntag, 27. Mai, 11 bis 14 Uhr, diskutieren. Daran beteiligen sich auch zwei Ärzte aus der Region: Arved-Winfried Schneider und Franz-Ferdinand Kirchner vom Stadtkrankenhaus Korbach.