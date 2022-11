Zelten im Hörsaal: Protestaktion in Marburg.

Zelten im Hörsaal: Protestaktion in Marburg. Bild © Alexander Gottschalk (hr)

Klima-Protest im Audimax in Marburg

Klima-Aktivisten besetzen Hörsaal in Marburg

Rund 30 Klima-Aktivisten haben den größten Hörsaal der Marburger Universität besetzt. Sie fordern unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energie-Industrien.

Bei Verhandlungen mit der Universitätsleitung kamen beiden Seiten überein, dass die Besetzerinnen und Besetzer zumindest bis zum Dienstag im Audimax bleiben dürfen – inklusive Zelt und aufgehängter Plakate. Auf ihrem Telegram-Kanal kündigten die Klima-Aktivisten ein Programm mit Workshops, Vorträgen und Diskussion zum Thema Klimagerechtigkeit an.

Weltweit Besetzungen geplant

Die Verantwortung für die Protestaktion übernahm die Gruppierung "End Fossil: Occupy". Laut Selbstdarstellung, plant die Gruppe weltweit Besetzungen von Schulen und Hochschulen, um dort Veranstaltungen durchführen zu können. "Wir werden die alltägliche Normalität stören - denn wir können nicht einfach so weitermachen, als wäre alles in Ordnung", hieß es in einer Erklärung.

Die Gruppe fordert nicht nur einen Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung, sondern auch eine Vergesellschaftung des Energiesektors. Darüber hinaus setzen sie sich für eine Tempolimit und einen kostenlosen öffentlichen Personenverkehr ein.