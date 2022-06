"Geh' in dein Schweine-Land zurück": Polizist beleidigt Mann rassistisch

"Geh' in dein Schweine-Land zurück": Polizist beleidigt Mann rassistisch Bild © Youtube

"Geh in dein Schweineland zurück"

Ein Internet-Video zeigt, wie ein Gießener Polizist einen Mann rassistisch beleidigt. Die Polizei zeigt sich betroffen. Gegen den Beamten wird nun ermittelt.

Es sind nur ein paar Sekunden Videomaterial, die direkt einsteigen in eine hitzige verbale Auseinandersetzung. "Mach dein Scheißhandy weg", sagt ein uniformierter Polizist zu einem Mann in dunkelgrüner Jacke. "Nein, nein", antwortet der Mann aufgebracht und filmt weiter mit dem Handy. "Mach und verschwind, Freund", sagt der Polizist. "Sonst vergess ich mich." Dann dreht der Beamte sich weg und fügt noch hinzu: "Geh in dein Schweineland zurück."

Passiert ist das Ganze offenbar schon vor mehr als zwei Jahren in Gießen. Das Video der Situation verbreitet sich aber nun seit Montag rasant über TikTok. Die Sequenz ist bereits über 1.900 Mal kommentiert worden. Viele User nennen die Aussagen des Polizisten rassistisch oder respektlos.

Bereits 2020 online gestellt

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat inzwischen bestätigt: Das Video ist echt. Wie Polizeisprecher Jörg Reinemer erklärt, handelt sich bei dem Polizisten um einen 34-Jährigen Beamten aus Gießen, der aktiv im Dienst ist. Derzeit prüfe die Polizei, wann genau und in welchem Zusammenhang es zu der Auseinandersetzung gekommen ist.

Bisher sei bekannt: "Das Video ist wohl schon etwas älter und im Kontext einer Kontrolle bei uns in Gießen gedreht worden", so Reinemer. Es habe sich bei dem Mann laut Polizei um einen "mutmaßlichen Störer" gehandelt.

Der TikTok-User hatte eine etwas längere Version des Videos bereits 2020 auf Youtube gestellt, dort aber kaum Aufmerksamkeit damit erregt. Wie seinen Kommentaren nun zu entnehmen ist, kommt der Mann aus Albanien, wo er sich derzeit offenbar auch wieder aufhält.

Polizeipräsident: "Völlig inakzeptabel"

In einem schriftlichen Statement äußerte sich der mittelhessische Polizeipräsident Bernd Paul betroffen über die Videosequenz und verwies auf die Vorbildfunktion von Polizistinnen und Polizisten. "Ein solcher rassistischer Ausspruch gegenüber einem Bürger ist völlig inakzeptabel und niemals hinnehmbar - ganz unabhängig davon, was in der konkreten Situation vorgefallen sein mag."

Keine noch so frustrierende Situation dürfe für eine Beamtin oder einen Beamten zu solch einem Fehlverhalten führen, so Paul. "Wir müssen auch in stressigen und fordernden Situationen Ruhe bewahren." Man wolle den Sachverhalt lückenlos und konsequent aufklären.

Internet-Anzeige eingegangen

Gegen den Polizisten ist laut Polizei bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, die Staatsanwaltschaft werde auch eingeschaltet. Unklar sei noch, ob der Beamte auch vom Dienst suspendiert werde.

Informationen über den betroffenen Mann hat die Polizei bisher nach eigenen Angaben keine. Er selbst habe keine Anzeige erstattet, es liege lediglich eine Internet-Anzeige eines Unbeteiligten aufgrund des Videos vor. Die Polizei bittet den Mann, sich bei ihnen zu melden.