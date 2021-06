Einsatzkräfte der Polizei bei der Querdenker-Demo in Kassel am 20.03.2021.

Einsatzkräfte der Polizei bei der Querdenker-Demo in Kassel am 20.03.2021. Bild © picture-alliance/dpa

Geplante "Querdenker"-Demo: Kassel ordnet Maskenpflicht in Teilen der Stadt an

Noch entscheiden die Gerichte, ob eine "Querdenker"-Demo am Samstag in Kassel stattfinden kann. Die Stadt ordnete inzwischen schon mal eine Maskenpflicht fürs Wochenende in bestimmten Gebieten an. Die Polizei rechnet mit einem Großeinsatz.

Ob die für Samstag geplante "Querdenker"-Demo am Samstag in Kassel stattfindet, ist noch unklar. Das Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch den Eilantrag des Anmelders abgelehnt und so das Verbot der Stadt Kassel bestätigt. Die Stadt habe eine "hinreichend tragfähige und konkrete Gefahrenprognose" gegeben, urteilte das Verwaltungsgericht. Es begründete das Verbot mit einem gesteigerten Infektionsrisiko durch das Zusammentreffen vieler Menschen und die "negativen Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit".

Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder inzwischen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) ein. Mit einer Entscheidung sei am Freitag zu rechnen, teilte der VGH am Donnerstag mit.

Stadt ordnet Maskenpflicht an

Ungeachtet der juristischen Bewertung der Demonstration geht die Stadt Kassel derzeit davon aus, dass "aufgrund der andauernden bundesweiten Mobilisierung Personen aus der so genannten Querdenker-Szene nach Kassel kommen", wie es in einer Mitteilung heißt. Deswegen habe man zum Schutz der Bevölkerung in Teilen des Stadtgebietes eine Maskenpflicht angeordnet. Sie gilt von Samstag, 19. Juni, 6 Uhr, bis Sonntag, 20. Juni, 12 Uhr.

In diesen Teilen des Stadtgebiets hat Kassel für das Wochenende 19./20. Juni eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht angeordnet. Bild © Stadt Kassel

Gerade nach den Erfahrungen vom 20. März werde die Stadt Kassel es nicht dulden, dass "erneut durch Rücksichts- und Respektlosigkeit die Gesundheit vieler Menschen gefährdet wird", heißt es in der Mitteilung weiter. Bei der Demonstration im März hatten Gegnern der Corona-Maßnahmen gerichtlich festgesetzte Auflagen nicht eingehalten. Für ihren Einsatz war auch die Polizei massiv kritisiert worden.

Auch Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Auch die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Einsatz am Samstag in Kassel vor. Man werde mit einer großen Polizeipräsenz vor Ort sein, frühzeitig gegen Verstöße vorgehen und Verbotsverfügungen entsprechend umsetzen, so Matthias Mänz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Bereits die Anreise möglicher Demonstranten werde überwacht, so der Pressesprecher.