Demo-Verbot in Kassel für rechtmäßig erklärt [Audioseite]

Gericht bestätigt Verbot von "Querdenker"-Demo in Kassel

Das Verbot der geplanten "Querdenker"-Demonstration in Kassel mit tausenden Teilnehmern ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Kassel entschieden und sich dabei auf Ausschreitungen bei einer Demo im März berufen.

Das Verwaltungsgericht Kassel hat das Verbot einer für diesen Samstag geplanten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der nordhessischen Stadt bestätigt.

Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, lehnte es einen Eilantrag des Anmelders gegen das Verbot ab. Die Stadt Kassel hatte am Mittwoch die geplante Demonstration unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und für eine geschlossene Gesellschaft" untersagt.

Ausschreitungen im März

Aus Sicht des Gerichts hat die Stadt eine "hinreichend tragfähige Gefahrenprognose" getroffen. Sie führe dabei zurecht an, dass sowohl der Antragsteller als auch die zu erwartenden Teilnehmer der "Querdenker"-Bewegung angehörten, hieß es. Dabei habe sich die Stadt auch auf "die Erfahrung mit vergleichbaren – teilweise verbotenen – Veranstaltungen am 20. März 2021, insbesondere im Zusammenhang mit Auflagenverstößen" gestützt.

Im März waren bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kassel unterwegs, von denen sich viele nicht an gerichtliche Auflagen wie die Maskenpflicht hielten. Teils kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der Polizei wurde später vorgeworfen, die Lage falsch eingeschätzt zu haben und zu zurückhaltend aufgetreten zu sein.

Hohe Gesundheitsgefährdung

Das Verwaltungsgericht erklärte, angesichts des Rückgangs der Corona-Infektionszahlen wäre ein Versammlungsverbot allein unter Hinweis auf die Infektionslage zwar nicht gerechtfertigt. Trotzdem gehe das Robert Koch-Institut weiterhin von einer hohen Gesundheitsgefährdung für die nicht oder nur einmal geimpfte Bevölkerung aus.

Weder die Organisatoren der Demonstration noch die Teilnehmer könnten gewährleisten, "dass entsprechende Auflagen, welche der Verringerung des Infektionsrisikos dienten, tatsächlich umgesetzt und eingehalten würden". So sei nicht sichergestellt, dass Mindestabstände eingehalten würden.

Weil die Auflösung der Versammlung daher absehbar wäre, dürfe die Versammlungsbehörde diese auch präventiv verbieten, befand das Gericht. Gegen den Beschluss kann demnach noch Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden.

Polizei kündigt Präsenz an

Trotz des Verbots stellt sich die Polizei auf einen größeren Einsatz ein. "Wir bereiten uns so oder so vor und beziehen dabei die Erfahrungen der Einsätze aus März und Juni mit ein", sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Im Stadtgebiet sei am Samstag mit einer starken Polizeipräsenz zu rechnen. Man werde entweder das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit oder das Versammlungsverbot durchsetzen.