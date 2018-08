Nicht nur Eintracht-Trainer Adolf "Adi" Hütter leidet unter seinem Vornamen. Der historische Ballast macht auch weniger prominenten Menschen zu schaffen. Ein Frankfurter erzählt seine Geschichte.

Adolf Herrlein aus Frankfurt-Sachsenhausen hätte sich oft einen anderen Vornamen gewünscht - genau wie der neue Trainer von Eintracht Frankfurt, Adolf "Adi" Hütter. Der bekannte neulich in einem Interview mit dem Radiosender FFH , er sei mit seinem Vornamen nicht ganz zufrieden: "Man könnte sich vielleicht auch einen anderen Namen wünschen."

Der Grund ist in beiden Fällen klar: Die Namensgleichheit mit der wohl dunkelsten Figur der Weltgeschichte.

Herrlein wurde – anders als Hütter – noch in der Nazi-Zeit geboren, im Jahr 1941. Damals war der Name relativ verbreitet. Aber das habe es für ihn nicht leichter gemacht, sagt Herrlein. Nach dem Krieg sei er von Mitschülern wegen seines Namens gemobbt worden: "Die schlimmsten Angriffe, die auch relativ häufig vorkamen, bestanden darin, dass mir gesagt wurde: 'Deine Eltern müssen Nazis gewesen sein'." Er habe geweint, sei tief verunsichert gewesen.

Adolf Herrlein wurde nach Vater benannt

Es gab Gesprächsbedarf im Hause Herrlein. Und dann die Erleichterung: Die Eltern konnten den Nazi-Verdacht ausräumen. Nicht weil sie den "Führer" verehrten, hätten sie den Namen gewählt, sondern aus einer alten Familientradition heraus. Der Vater hieß so, der Großvater – "und in der Ahnentafel geht das zurück, viele, viele Generationen, und das haben meine Eltern fortgesetzt", sagt Herrlein.

Auch Eintracht-Trainer Hütter erklärte seinen Vornamen mit der Familiengeschichte: Seine Oma habe auf diesem Namen bestanden, um so die Erinnerung an einen früh verstorbenen Onkel wachzuhalten.

Hütter und Herrlein haben es beide immer wieder erlebt: Wer "Adolf" heißt, muss sich rechtfertigen, braucht gewissermaßen einen Persil-Schein, der ihn vom Hitler-Stigma befreit.

150 Babys bekamen deutschlandweit den Namen"Adolf"

Die beiden sind mit diesem Schicksal nicht allein. Allein in Frankfurt leben nach Angaben der Stadt 164 Menschen mit dem kontaminierten Vornamen. 80 Prozent von ihnen wurden vor 1945 geboren. Unter den Frankfurtern der Jahrgänge 2000 und jünger findet sich kein einziger Adolf mehr. Und doch wird der Vorname immer noch vergeben.

Laut Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden haben in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland rund 150 Babys den Namen Adolf bekommen. Die GfdS bietet eine Vornamensberatung an. Und während Eltern oder Standesämter sich sonst oft erkundigten, ob die gewählten Namen zulässig und zeitgemäß seien, passiere das ausgerechnet bei "Adolf" fast nie, sagt GfdS-Mitarbeiterin Frauke Rüdebusch.

Offenbar hätten Eltern bei diesem Namen das Für und Wider schon für sich abgewogen, vermutet sie. Auch heute spiele in manchen Fällen die Familientradition noch eine Rolle. "Oder aber Eltern können den Namen vergeben, weil sie vielleicht selbst etwas Positives mit dem Namen verbinden oder ideologisch entsprechend ausgerichtet sind", sagt Rüdebusch.

Für Kinder kann der Name zur Belastung werden

Was aber offenbar nicht alle Eltern bedenken: Für die Kinder kann der Name zur Belastung werden. Viele Adolfs sagen deshalb nicht immer, wie sie wirklich heißen. Auch Adolf Herrlein: "Gelegentlich habe ich mich 'Dolf Herrlein' genannt. Diese Ausflucht habe ich schon hin und wieder benutzt." Etwa, als er sich in der Anti-Fluglärmbewegung in Frankfurt engagierte. Er wollte mit seinem Vornamen keine schrägen Debatten auslösen.

Auf 'Dolf' weichen manche aus, andere auf 'Adi', so wie Eintracht-Trainer Hütter. Rechtlich ist sogar eine offizielle Namensänderung möglich. Das Frankfurter Standesamt hat sie nach eigenen Angaben auch schon einmal vorgenommen. Aber das kam für Adolf Herrlein nicht in Frage. Im Grunde sei er auch stolz auf den Namen. Wegen der Familientradition.

