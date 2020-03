Immer noch hängen infolge der Corona-Krise zahlreiche Menschen aus Deutschland im Ausland fest. In Pakistan sind es geschätzt rund 300. Viele davon stammen aus Hessen. Eine Rückholaktion für sie ist nicht in Sicht. Die Betroffenen fühlen sich allein gelassen.

Für Najeeb Ahmed und seine Familie hätten es eigentlich fröhliche Tage werden sollen. Am 11. März reisten der Friedberger, seine Tochter und seine Frau nach Pakistan. Der Anlass: die Hochzeit seiner Schwägerin. Anschließend noch ein paar Tage in dem Land, aus dem seine Eltern nach Deutschland eingewandert waren. Die Rückreise war auch schon gebucht.

Ob er und seine Familie sie antreten können, ist indes ungewiss. Infolge der Corona-Krise hat Pakistan sämtliche Flüge ins und aus dem Ausland verboten. Najeeb Ahmed steckt in Pakistan fest. Wie ihm geht es geschätzt etwa 300 Menschen aus Deutschland - rund 70 davon stammen wie er aus Hessen.

Vorerst keine Rückholaktion

"Gestern hing ich eigentlich den ganzen Tag am Handy", sagt Ahmed im Skype-Gespräch mit hessenschau.de. Über eine Whatsapp-Gruppe versuchen die Gestrandeten aus Deutschland sich zu organisieren, Informationen auszutauschen. Eigentlich wäre dies Aufgabe der deutschen Botschaft in Islamabad. Doch deren Agieren bezeichnet Ahmed, der derzeit mit seiner Familie bei Verwandten lebt, als "Totalausfall". Er berichtet: "Da werden Tipps gegeben wie: Deckt Euch mit Wasser ein! Sucht Euch ein gutes Hotel".

Zählt sich selbst noch zu den "Privilegierten" unter den in Pakistan gestrandeten: Najeed Ahmed aus Friedberg. Bild © hessenschau.de

Davon, dass sich die Auslandsvertretung für eine Rückholaktion wie in anderen Ländern - etwa im Nachbarland Indien - stark macht, haben Ahmed und seine Leidensgenossen nach eigener Aussage nichts mitbekommen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt auf Anfrage von hessenschau.de, dass derzeit für sie keine Rückholaktion geplant sei. Schließlich gebe es noch reguläre Flugverbindungen.

Petition an die Bundesregierung

Diese "reguläre" Flugverbindung besteht derzeit aus noch genau einem Flug täglich, den Qatar Airways vom Flughafen der Hauptstadt Islamabad aus aufgrund einer Sondergenehmigung anbietet. Die Preise dafür bewegen sich nach Angaben von Ahmed derzeit zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Person. "Wir haben hier fünfköpfige Familien, die zurück wollen. Wie sollen die sich das leisten?", fragt er. Und selbst für den theoretischen Fall, dass sie sich die Preise leisten könnten, hätten viele Betroffene das Problem, dass sie nicht bis nach Islamabad kämen. "Hier herrscht auch Lockdown", sagt Ahmed, "und einige sind mitten in der Provinz."

In Frankfurt haben Freunde und Verwandte daher am Freitag eine Petition aufgelegt, die sich direkt an die Bundesregierung, das Auswärtige Amt und die Botschaft in Pakistan richtet. Die Forderung: Alle zurückholen, die die deutsche Staatsbürgerschaft oder einen Aufenthaltstitel innehaben und in Pakistan festsitzen!

"Das pakistanische Gesundheitssystem ist für die Corona-Epidemie überhaupt nicht ausgestattet", sagt Ayesha Khan, Initiatorin der Petition. Unter den Gestrandeten aber befänden sich viele ältere und kranke Menschen sowie mindestens eine schwangere Frau. Sie in Pakistan zu lassen, bedeute, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, warnt Khan.

Rückkehr ungewiss

Es sind indes nicht nur gesundheitliche Probleme, von denen die Gestrandeten in Pakistan berichten. Eine Familie stehe ohne Geld da, nachdem sie bestohlen worden sei, berichtet Najeeb Ahmed. Bei anderen laufe in Kürze die Auslandskrankenversicherung aus. "Meine Familie und ich gehören zu den Privilegierten. Wir sind bei Verwandten untergekommen", sagt Ahmed. Andere hängten in Hotels fest, eine Familie habe sogar schon am Flughafen übernachten müssen, nachdem ihre Rückreise storniert worden sei.

Und noch einen Vorteil haben die Ahmeds: Sie hatten den Rückflug zufällig bei der einzigen Airline gebucht, die noch fliegt: Qatar Airways. Am 30. März soll er gehe. Ob er und seine Familie an Bord sein werden? Najeeb Ahmed würde nicht drauf wetten, wie er selbst sagt: "Das ist im Moment alles die reinste Wundertüte."