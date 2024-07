Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert von der Landesregierung, mit einem reformierten Erlass die Sommer-Arbeitslosigkeit angehender Lehrkräfte künftig zu vermeiden.

Zwischen dem Ende des Referendariats und der Einstellung in den Schuldienst klaffe auch dieses Jahr wieder eine Lücke. In dieser Zeit müssten die neuen Lehrkräfte ohne Einkommen auskommen, so Ackerman von der GEW Hessen am Dienstag in Frankfurt. Aktuell stünden denjenigen, die das zweite Staatsexamen erworben haben, drei Wochen Arbeitslosigkeit bevor.