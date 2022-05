Nach Berichten über zunehmende häusliche Gewalt während der Pandemie hat das Land die finanzielle Unterstützung für Frauenhäuser ausgebaut.

"Um dem Mehrbedarf an Beratung und Betreuung gerecht werden zu können, hat Hessen 2022 die Mittel zum Ausbau der Personalkapazitäten um weitere zwei Millionen Euro erhöht", erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag. Insgesamt stünden damit in diesem Jahr für die Frauenhäuser in Hessen 5,4 Millionen Euro bereit. In den zwei Jahren zuvor hatte das Land die Summe bereits erhöht.