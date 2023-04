Glasmanufaktur fertigt Kunstwerk an

International einflussreiche Künstlerin Glasmanufaktur fertigt Kunstwerk an

Die Künstlerin Katharina Grosse hat für das neue Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden ihre erste Glasarbeit gefertigt.

Das großformatige Kunstwerk "Ein Glas Wasser, bitte" wurde in einer Glasmanufaktur in Taunusstein gefertigt, wie das Museum mitteilte. Im Mittelpunkt des Werks stehe die Frage, was geschieht, wenn zwei Farben aufeinandertreffen. Grosse ist für ihre großflächigen Arbeiten über Wände, Böden, Gebäude oder Bäume bekannt. Sie ist eine international einflussreiche Künstlerin der Gegenwart.