Am Freitag findet der dritte weltweite Klimastreiktag statt. Auch in Hessen planen die Fridays-for-Future-Aktivisten zahlreiche Aktionen - darunter welche, denen man "nicht ausweichen" kann.

Das Datum ist bewusst gewählt: Am kommenden Freitag findet der dritte weltweite Klimastreiktag statt. Internationaler Anlass ist der UN-Klimagipfel am kommenden Wochenende in New York. Doch auch für die Klima-Aktivisten in Deutschland ist der Freitag ein wichtiger Stichtag, denn dann will die Bundesregierung das Maßnahmenpaket zum Erreichen der angestrebten Klimaziele vorstellen.

Klimastreik aus den Schulen in die Gesellschaft

Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, sind für diesen Tag wie in ganz Deutschland auch in zahlreichen hessischen Städten Aktionen und Demonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung geplant. Dabei wollen die jungen Aktivisten den Klimastreik aus den Schulen in die Mitte der Gesellschaft holen. Denn: Die Freitagsdemonstrationen allein genügten nicht mehr, sie seien schon Normalität geworden. "Es ist Zeit für uns alle", schreiben die Frankfurter Veranstalter in ihrem Aufruf am Montag.

Unterstützt werden die jungen Aktivisten dabei von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis aus über 200 Organisationen, Parteien und Initiativen. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie die evangelische Kirche unterstützen den Klimastreik. Frank Bsirske, Chef der Gewerkschaft Verdi, rief die Arbeitnehmer auf, sich an den Aktionen am Freitag zu beteiligen: "Wem immer es möglich ist."

Aktionen in zahlreichen hessischen Städten

Schauplätze der Streikaktionen in Hessen sind unter anderem Frankfurt, Darmstadt, Gießen, Kassel, Marburg und Wiesbaden. Die Streikkarte für den 20. September ist hier abrufbar.

In Frankfurt startet "Fridays for Future" nach Angaben der Organisatoren am Freitag ab 7 Uhr mit "Streikfrühstücken", ab 10.30 Uhr sollen Sternmärsche zur Alten Oper ziehen. Dort gibt es um 12 Uhr ein Bühnenprogramm. Um 13 Uhr zieht die Demonstration mit Bündnispartnern in mehreren Blöcken los. Darunter gebe es Blöcke der Gewerkschaften, der SPD und Linken, einen "Antikapitalistischen Block" und einen "Internationalistischen Block", auch Aktivisten von "Ende Gelände" vom Hambacher Forst seien dabei.

Im Anschluss an die Demonstration ab 15 Uhr seien "Massenaktionen im öffentlichen Raum" vorgesehen, so die Organisatoren weiter. Genaueres wolle man nicht bekanntgeben, nur so viel: "Man kann den Aktionen nicht ausweichen."

In Wiesbaden starten die Protestaktionen bereits am Donnerstag. Unter dem Motto "Make Ministers Care Again" plant Fridays for Future Wiesbaden unter anderem Workshops. Am 20. September folgt ab 10 Uhr eine Demo vom Luisenplatz zum Hauptbahnhof.

In Darmstadt starten ab 12 Uhr an den drei Bahnhöfen Sterndemonstrationen Richtung Stadtmitte. Im Anschluss an die Demonstrationen findet auf dem Karolinenplatz ein Straßenfest statt.

In Gießen wird es am Freitagmorgen wieder einen Sternmarsch von den größerern Schulen geben. Die Abschlusskundgebung findet um 11 Uhr auf dem Kirchenplatz statt.

In Kassel beginnt um 12 Uhr am Hauptbahnhof eine große Demonstration, die durch die Innenstadt bis zum Königsplatz führt. Hier endet der Protestzug mit einer Abschlusskundgebung, die voraussichtlich bis 15 Uhr dauern wird.

Ab Samstag Streikwoche in Frankfurt

Der Freitag ist auch Startpunkt für eine globale Streikwoche für mehr Klimaschutz, der sogenannten "Week for Climate". In Frankfurt wollen die Organisatoren von Fridays for Future gemeinsam mit Bündnispartnern jeden Tag einen anderen Schwerpunkt für ihre Aktionen setzen: von der Verkehrswende über die Folgen der Landwirtschaft und der Massentierhaltung, Stadtentwicklung, Energiewende, das Ungleichgewicht zwischen dem globalen Norden und Süden bis hin zur Jugendbeteiligung in der Politik. Die meisten Aktionen fänden nachmittags statt, damit möglichst viele Menschen daran teilnehmen könnten, erklärten die Veranstalter.

Zum Abschluss der Klimawoche am 27. September planen die Frankfurter Aktivisten eine weitere Demonstration, diesmal ab 12 Uhr am Merianplatz mit einer Menschenkette um die "Grüne Lunge" im Nordend.

Frankfurter Schüler zur Abschlussfahrt auf Kreuzfahrtschiff

Bis dahin ist dann auch die Schulklasse eines Frankfurter Gymnasiums von ihrer Kreuzfahrt zurück. Die 16 Jugendlichen bestreiten nämlich zum Schul-Abschluss eine fünftägige Fahrt auf See mit Halt in Oslo und Kopenhagen - obwohl die Umweltbilanz der Dampferfahrt mal so gar nicht mit den Zielen der Klimaschützer vereinbar ist.

