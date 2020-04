Die Kirchen leer, die Gebete einsam? Wegen der Corona-Krise wird Ostern in diesem Jahr anders. Aber die Kirchen betonen: Wir sind da! Etwa im Internet und im Radio. Und bei einem Balkon-Osterjubel können alle mitmachen.

In Zeiten von Corona ist an Ostern fast alles anders: Es gibt wegen der Kontaktsperren zum Schutz gegen die Verbreitung des Virus keine öffentlichen Gottesdienste, Feiern, Gebete und Prozessionen. Und es darf sie nicht geben. Das wurde kurz vor dem höchsten kirchlichen Feiertag gerichtlich noch einmal festgestellt.

Also fällt Ostern aus? Nein, die Gemeinden wollen statt in den Gotteshäusern nun über die Medien möglichst viele Menschen erreichen und zum Mitmachen animieren. Der Hessische Rundfunk bietet alle Radiosendungen zum Thema Kirche an Ostern zusätzlich online an . Und auch Kirchenglocken spielen eine wichtige Rolle.

Eine Auswahl der Angebote über das Osterwochenende gibt es am unteren Ende dieses Beitrags.

Weitere Informationen Was war wann an Ostern? Ostern ist das höchste Fest der Christenheit, Christen feiern die Auferstehung von Jesus Christus am Ostersonntag. Doch was geschah davor? Am Gründonnerstag, also dem Donnerstag vor Ostern, wird des letzten Abendmahls Jesu gedacht. Der Karfreitag erinnert an die Kreuzigung Christi. In der evangelischen Kirche gilt er als einer der höchsten Feiertage. Für Katholiken ist er einer der beiden Fast- und Abstinenztage neben dem Aschermittwoch. Der Karsamstag gilt allgemein als Trauertag, an dem der Grabesruhe Jesu gedacht wird. Am Ostersonntag, so glauben Christen, ist Jesu auferstanden. Dieser Tag ist in der christlichen Kirche ein Festtag. Ende der weiteren Informationen

Österlicher Gottkontakt mit der Evangelischen Kirche

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) betont mit der Aktion "Gottkontakt ", wie wichtig das Gebet im coronabedingten Ausnahmezustand sei. "Es ermöglicht auch in Zeiten der Kontaktsperre, mit Gott in Verbindung zu treten", sagt Kirchenpräsident Volker Jung in einem Brief an alle Gläubigen. "Ich halte es gerade im Namen der Gottes- und Nächstenliebe geboten, dass wir Abstand halten, um uns gegenseitig zu schützen."

Fast alle Dekanate und Gemeinden bieten ihre Gottesdienste aus leeren Kirchen online an. Und damit das nicht so einsam und traurig ist, machen sich die evangelischen Kirchen zu ihrem Höhepunkt des Kirchenjahres mit mehrfachem Läuten der Kirchenglocken für alle hörbar – auch für Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, die nicht online gehen können.

Katholische Messen und Hausgottesdienste im Internet

Auch die Katholische Kirche kommt in Zeiten von Corona zu den Gläubigen nach Hause. "Wir möchten mit den Livestreams den Gläubigen die Möglichkeit geben, Ostern mitzufeiern", erklärt ein Bistumssprecher in Limburg.

Der Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wird an den Osterfeiertagen mehrere Messen zelebrieren. Sie alle werden über die Internetseite des Bistums Limburg live abrufbar sein. Auch das Bistum Fulda bietet die Ostergottesdienste im Internet an. Das Bistum Mainz stellt im Internet Vorschläge für Hausgottesdienste für die Kar- und Ostertage für Familien bereit.

"Osterjubel" vom Balkon mit #Hashtag

Am Ostersonntag ruft die EKHN die Menschen auf, sich auf ihre Balkone oder ans Fenster zu stellen und einen "Osterjubel" zu zelebrieren. Die Kirche schlägt dafür das Osterlied "Christ ist erstanden" vor. Das ZDF überträgt ab 9.30 Uhr den evangelischen Ostergottesdienst aus Ingelheim am Rhein , dieser wird mit dem Lied enden. So wissen alle, wann sie einstimmen können.

Mitglieder von Posaunenchören wollen dazu von zu Hause aus einen "Auferstehungsflashmob mit Sicherheitsabstand" organisieren, auch Organisten in Kirchen wollen spielen und dabei Fenster und Türen öffnen, damit man sie hört. Fotos und Videos des gemeinsamen Auferstehungsflashmobs können in den Sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #Osternvombalkon gepostet werden.

An allen Feiertagen bietet die Evangelische Kirche auch ihre Seelsorge online an.

Glockengeläut und Online-Gottesdienste - eine Auswahl

Gründonnerstag:

Um 19 Uhr feiert EKHN-Präsident Jung aus der Evangelischen Akademie Frankfurt einen Gottesdienst in der Reihe "Living-Room", der live im Internet übertragen wird

Um 19 Uhr hält der Limburger Bischof eine katholische Messe zum heiligen Abendmahl aus dem Limburger Dom, die live im Internet übertragen wird

Um 19.30 Uhr läuten landesweit die Glocken der evangelischen Kirchen zur Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu

Karfreitag:

Um 15 Uhr läuten landesweit die evangelischen Kirchenglocken zur Erinnerung an die Todesstunde Jesu

Um 15 Uhr gibt es eine Karfreitagslithurgie mit dem Limburger Bischof aus dem Limburger Dom und aus den Dekanaten der EKHN , alles live und online

Karsamstag:

Um 21 Uhr wird die Osternacht mit dem Limburger Bischof aus dem Limburger Dom gefeiert und online übertragen

Ostersonntag: