Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Kassel bietet vor allem für Familien, Kinder und Jugendliche aus den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ab sofort 700 kostenfreie Übernachtungen in ihrer Jugendburg Hohensolms in Hohenahr an.

Die EKHN unterstützt den Aufbau in den Flutgebieten mit 100.000 Euro, wie sie am Dienstag mitteilte.