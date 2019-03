Die diesjährige Grippewelle hat in Hessen ihren Höhepunkt wohl überschritten.

Laut Robert-Koch-Institut gab es in der vergangenen Woche rund 1.600 nachgewiesene neue Grippefälle und damit etwa so viele wie in der Woche davor. Der rapide Anstieg der Neu-Infektionen, der bis Ende Februar zu verzeichnen war, habe sich nicht fortgesetzt.

Regional herrschen weiter große Unterschiede: Während die Infektionszahl in Frankfurt klar zurückging, ist sie in Kassel noch gestiegen. Die hohen Zahlen des vergangenen Jahres wurden aber noch nirgends in Hessen erreicht.