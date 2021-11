Schnellere Impfstofflieferungen und mehr Anlaufstellen: Hessen will auf die steigenden Corona-Fallzahlen und die wachsende Nachfrage nach Booster-Impfungen reagieren.

Angesichts steigender Fallzahlen will das Land Hessen die Kapazitäten für Corona-Impfungen deutlich erweitern. So sollen Impfstellen an Krankenhäusern eingerichtet und mehr Impfmöglichkeiten in Kreisen und Städten geschaffen werden, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Außerdem solle in Arztpraxen mehr geimpft werden. Dies hätten Land, Ärzte und Apotheker sowie die kommunalen Spitzenverbände vereinbart.

Die wöchentlichen Corona-Impfungen in Hessen sei seit Anfang September von etwa 60.000 auf 130.000 mehr als verdoppelt worden. "Diese Zahl wird sich kurzfristig weiter deutlich steigern", erklärte Klose. Helfen soll dabei auch, dass der Bund schneller als bisher Impfstoff bereitstellt. Bislang muss dieser mit zwei Wochen Vorlauf bestellt werden.

Mehr Angebote auch auf dem Land

Geplant ist unter anderem, dass die Zentralen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes an hessischen Krankenhäusern zu Impfstellen werden. Auch in den ländlichen Räumen soll das Angebot mobiler Teams, stationärer Impfstellen und Sonderaktionen ausgeweitet werden.

Mehrere hessische Kreise und Städte haben ihre Impfangebote bereits wieder hochgefahren - nur sechs Wochen, nachdem die letzten der einst 28 hessischen Impfzentren geschlossen haben. Das soll auch weiterhin so bleiben. Einige Kommunen wie etwa Frankfurt betreiben Impfstellen seither in kleinerer Form weiter.

Ein Drittel der Arztpraxen impft nicht

Zwar hatte das hessische Innenministerium noch vor kurzem auf die niedergelassenen Ärzte verwiesen, die seit Anfang Oktober wie geplant für die Impfungen verantwortlich seien. Doch diese können den logistischen Aufwand kaum stemmen - und nicht alle Praxen bieten überhaupt Impfungen an, und schon gar nicht für fremde Patienten. Von den gut 5.000 Arztpraxen in Hessen sind es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung etwa ein Drittel, die ihre Patienten an die verbliebenen Impfstellen verweisen.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

"Es ist wichtig, dass sich möglichst viele der bisher Ungeimpften impfen lassen", appellierte Sozialminister Klose. Aber auch die Auffrischimpfungen seien wichtig - besonders für die Menschen, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliege. Hier seien zunächst ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches und pflegerisches Personal gefragt. Der benötigte Impfstoff sei jedenfalls in ausreichender Menge verfügbar, wie der Hessische Apothekerverband mitteilte.

"Nicht alles ist sofort leistbar"

Die Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und des hessischen Hausärzteverbands warben aber auch um das Verständnis der Patienten, um den Praxen den immensen Druck nehmen zu können: "Nicht alles ist sofort für jeden leistbar. Wenn das jeder versteht, kommen wir auch gut durch die nächsten Wochen."

Weitere Informationen Auffrischungsimpfung prinzipiell für alle möglich Etwa 8,7 Millionen Corona-Schutzimpfungen wurden bislang in dem Bundesland verabreicht. Impfen lassen können sich aktuell nur Personen ab zwölf Jahren, für jüngere Kinder ist noch kein Impfstoff in Deutschland zugelassen. Derzeit empfiehlt die Ständige Impfstoffkommission (Stiko) außerdem Dritt- beziehungsweise Boosterimpfungen für Patienten mit Immunschwäche sowie Menschen ab 70 Jahren. Voraussetzung dafür ist, dass der Abschluss der ersten Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt. Prinzipiell kann aber jeder Geimpfte eine solche Auffrischungsimpfung erhalten. Die Stiko will am Mittwoch (17.11.) dazu beraten, ob sie die Boosterimpfung künftig für alle Menschen ab 18 Jahren empfiehlt. Gut 305.000 Hessinnen und Hessen haben sie den RKI-Zahlen zufolge schon bekommen. Ende der weiteren Informationen