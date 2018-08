Nach dem "Fest der Vielfalt" gegen eine AfD-Kundgebung in Darmstadt haben Unbekannte der Grünen-Politikern Nicole Frölich einen Brandanschlag auf ihr Haus angedroht. Die Polizei nimmt die Drohung ernst.

Sie sei fassungslos, sagt die Grünen-Stadtverordnete Nicole Frölich. In der Nacht zum Donnerstag habe sie die Mail erhalten, in der Unbekannte ihr drohten, ihr Haus anzuzünden. In dem Schreiben hätten die Verfasser unter anderem auf einen Hausbrand in Leipzig verwiesen und gefragt, ob Frölich schon einmal so etwas "erlebt habe", sagte sie dem hr am Freitag. Zudem sei sie "mit einer sehr verrohten Sprache beschimpft" worden, ergänzt sie.

Die Polizei geht von einem politisch motivierten Schreiben aus. "Wir nehmen die Drohung sehr ernst", sagte Sprecherin Andrea Löb am Freitag. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Das Darmstädter Echo hatte zuvor berichtet.

Drohungen auch gegen Mieterbund

Frölich ist nicht nur Grünen-Stadtverordnete, sondern auch Vorstand im Darmstädter Mieterbund. Der war Teil eines breiten Bündnisses, das zur Teilnahme an einer Demo gegen die AfD-Kundgebung am vergangenen Mittwoch aufgerufen hatte.

Auch Geschäftsführerin Margit Heilmann vom Mieterbund muss sich mit beleidigenden Mails befassen. Darin sei dem Mieterbund als Verein abgesprochen worden, sich zu politischen Themen zu äußern. "Wir haben eine politische Meinung – und die setzen wir in solchen Fällen ein", entgegnete Heilmann den Kritikern im Gespräch mit dem hr. Sie berichtete von einer "Art von Hass und Hetze, die erschreckend ist".

Frölich ist mittlerweile in die Offensive gegangen. Auf ihrem Facebook-Profil (Beitrag nicht öffentlich, d. Red.) hat sie den Drohbrief geteilt und dem oder den Verfassern sogar einen Dialog angeboten. "Die Bürger sollen wissen, wie Leute anonym mit Leuten umgehen, die sich offen für eine bunte, tolerante Gesellschaft einsetzen", sagte sie.

3.500 Teilnehmer bei Demo – Frölich nicht darunter

Beim "Fest der Vielfalt" hatten rund 3.500 Menschen friedlich gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Darmstadt demonstriert. Frölich war übrigens nicht dabei: Sie war nach einer Operation noch krankgeschrieben.

Sendung: hr-iNFO, 24.8.2018, 14 Uhr