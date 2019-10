In Stuttgart stehen Gum Walls bereits an Gehwegen und U-Bahn-Haltestellen.

Bild © Imago Images

Auf Frankfurts Einkaufsmeile Zeil sollen weniger ausgespuckte Kaugummis landen. Die Stadt lässt dort mehrere Gum Walls zum Aufkleben der durchgekauten Gummis auftstellen.

Achtlos weggeworfene oder ausgespuckte Kaugummis machen nach Einschätzung der Stabsstelle Sauberes Frankfurt, der Initiative #cleanffm und des stadteigenen Entsorgungsbetriebs FES "einen großen Anteil an der alltäglichen Verschmutzung" aus, insbesondere im Innenstadtbereich. Wie die Stadt weiter mitteilte, lässt sie daher von diesem Dienstag an sogenannte Gum Walls aufstellen.

An fünf Orten auf der Einkaufsstraße Zeil sollen solche Wände stehen, an denen Passanten ihre Kaugummis entsorgen können. Streng genommen sind diese Wände Kästen, in denen abnehmbare Zettel mit Smileys oder Sprüchen hängen. Sie sollen die Menschen animieren, ihre durchgekauten Gummis dort aufzukleben statt in die Landschaft oder aufs Pflaster zu spucken.

Entfernung kostet Millionen

Denn ausgespuckt und festgetreten lassen sich Kaugummis nur mit großen technischen Aufwand entfernen, wie Stadtverwaltungen berichten. Das kostet allein die Kommunen in Hessen jährlich mehrere Millionen Euro.

In Limburg stehen seit August Gum Walls an mehreren Stellen in der Innenstadt. Die Stadtverwaltung dort berichtete von monatlichen Kosten in Höhe von rund 2.000 Euro für die Entfernung von Kaugummis in der Fußgängerzone.

