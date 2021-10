Mehr Cyber-Attacken in Hessen Hacker erbeuten Daten von Versicherten

Bei einem Cyber-Angriff haben Hacker persönliche Daten von Kunden einer Versicherung in Südhessen erbeutet. Solche erpesserischen Attacken häufen sich. Trotzdem hapert es in vielen Betrieben noch an der IT-Sicherheit.