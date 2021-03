Zu hohe Infektionszahlen, Sorge vor der britischen Virusvariante: In der Stadt und im Kreis Offenbach, in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis wurde die weitere Öffnung an den Schulen vor Ostern gekippt.

Die Infektionszahlen sind zu hoch: In der Stadt und im Kreis Offenbach, im Main-Kinzig-Kreis und in der Stadt Hanau wird es in der kommenden Woche keine Ausweitung des Wechselunterrichts geben. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 im Distanzunterricht bleiben müssen. Der Unterricht finde entgegen der Planungen des Landes weiterhin von zu Hause aus statt, teilten die betroffenen Städte und Kreise am Dienstag mit.

Eine Öffnungsperspektive für die älteren Schüler hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in der vorigen Woche angekündigt. Seit 22. Februar wurden Schüler der Klassen 1 bis 6 im Wechselmodell unterrichtet. Von Klasse 7 an galt mit Ausnahme von Abschlussklassen und Vor-Abiturjahrgängen (Q2) Distanzunterricht. Nun soll auch diesen Schülern bis zum Gründonnerstag (1. April) Wechselunterricht und Präsenzzeit an mindestens einem Tag der Woche angeboten werden.

Sorge vor der britischen Virusvariante

Dagegen entschieden sich nun die erwähnten Kreise und Städte. Das Corona-Infektionsgeschehen erlaube derzeit keine Rückkehr in den Präsenz- oder Wechselunterricht für alle, teilte etwa der Main-Kinzig-Kreis mit. "Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gegangen, das Infektionsgeschehen verlagert sich in die jüngeren und mittleren Generationen, insbesondere durch eine Ausbreitung der britischen Virusvariante", so Landrat Thorsten Stolz (SPD).

Im hessischen Landtag verteidigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag den Beschluss, die Schüler ab der siebten Klasse bereits vor den Osterferien mit Präsenztagen wieder auf den Wechselunterricht in der Schule ab Mitte April vorzubereiten.

Offenbach hat hessenweit höchste Inzidenz

Voraussetzung für den Schritt vom Distanz- zum Wechselunterricht ist eine stabile Infektionslage. In Offenbach steigt die sogenannte Inzidenz und liegt aktuell bei 175,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Gesundheitsdezernentin Sabine Groß (Grüne) sprach von einem signifikanten Anstieg von Infektionen in den jüngeren Altersgruppen, besonders bei den Jugendlichen von 15 bis 19 Jahren. "Mit unserer Entscheidung wollen wir den guten Status quo an den Schulen halten und vorerst noch keine zusätzlichen Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht schicken."

Ähnlich äußerte sich Landrat-Scholz aus dem Main-Kinzig-Kreis. "Wir können den Öffnungsschritt nicht verantworten, den das Kultusministerium kurzfristig für die Tage vor den Osterferien geplant hatte." Der Main-Kinzig-Kreis hat aktuell eine Inzidenz von 114,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

