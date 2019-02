Die Hephata-Kirche auf dem Gelände des Hephata-Diakoniezentrums in Schwalmstadt-Treysa.

Die Hephata-Kirche auf dem Gelände des Hephata-Diakoniezentrums in Schwalmstadt-Treysa. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Schmerzhafte und gefährliche Behandlungen im Sinne zweifelhafter Forschung: Für seine Versuche an Heimkindern ab den 1950er Jahren hat sich das Hessische Diakoniezentrum Hephata nun offiziell entschuldigt. Das Ausmaß ist weiterhin unklar.

Das Hessische Diakoniezentrum Hephata hat um Entschuldigung dafür gebeten, dass in den Jahren 1950 bis 1975 ihm anvertraute Menschen für Forschungszwecke missbraucht wurden. Die insbesondere von dem ehemaligen Chefarzt Willi Enke und später von Werner Grüter vorgenommene sogenannte "Pneumencephalographie" (PEG), die als schmerzhaft und gefährlich gilt, sei teilweise ohne diagnostische Notwendigkeit für zweifelhafte Forschungen angewendet worden, sagte Hephata-Vorstand Maik Dietrich-Gibhardt am Donnerstag in Schwalmstadt. Dies habe eine Untersuchung des Gießener Medizinhistorikers Volker Roelcke jetzt bestätigt.

Bei der PEG wird der Schädel mit Luft befüllt, um dadurch bessere Ergebnisse beim Röntgen zu erzielen. Die Methode an sich sei zwar durchaus sinnvoll gewesen, sagte Roelcke. Sie sollte wegen der damit verbundenen Gefahren nach Empfehlungen jedoch nur sehr zurückhaltend angewendet werden.

23 Fälle namentlich identifiziert

Roelcke hatte rund 2.000 Akten von Patienten und Heimbewohnern aus den 1950er bis 1970er Jahren ausgewertet. Im Klinikbereich sei demnach unter Enke bei fast jedem zweiten Hephata-Patienten eine PEG erfolgt, ohne dass es hierfür einen diagnostischen Grund gegeben habe, sagte Roelcke. "Enke wollte herausfinden, ob Verhaltensauffälligkeiten organische Ursachen im Gehirn haben", erklärte er.

Die genaue Zahl der von solchen Forschungen betroffenen Patienten ist nicht bekannt, da viele Akten nicht mehr vorhanden seien, sagte Roelcke. 23 Fälle konnten namentlich identifiziert werden. "Die tatsächliche Zahl dürfte aber um ein Vielfaches höher liegen", sagte der Medizinhistoriker.

Filmemacherin stieß Untersuchung an

Enke selbst habe in einem Beitrag für eine medizinische Fachzeitschrift, dessen Inhalt allerdings äußerst zweifelhaft sei, von rund 800 Fällen geschrieben. "Es ist völlig absurd, wie ein scheinbar renommierter Mediziner so handeln konnte", sagte Dietrich-Gibhardt. Die Ergebnisse der Untersuchung von Roelcke hätten im Hephata-Vorstand für erhebliche Betroffenheit gesorgt.

Die Filmemacherin Sonja Toepfer, die im Auftrag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau das Leiden von Heimkindern aufarbeitete, war bei ihren Recherchen auf entsprechende Hinweise gestoßen. Hephata hatte daraufhin Roelcke im Februar 2018 mit der Untersuchung beauftragt.