Die Wucht der vierten Welle, die neue Omikron-Variante: Hessen erlässt ein weiteres Mal strengere Corona-Maßnahmen. Sie treffen vor allem Ungeimpfte - aber nicht nur.

Knapp eine Woche sind die jüngsten, schärferen Maßnahmen Hessens gegen die Corona-Pandemie alt. Nun folgen weitere, strengere Regeln. Dazu wird vor allem der Spielraum für Ungeimpfte stark eingeschränkt, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am späten Dienstagnachmittag in der Staatskanzlei in Wiesbaden bekanntgegeben haben.

Für Ungeimpfte gilt: Im öffentlichen Raum dürfen sich ab Sonntag, 5. Dezember, nur noch maximal zwei Hausständen treffen. Außerdem wird die 2G-Regel noch einmal ausgeweitet: Auch im kompletten Einzelhandel dürfen demnächst nur noch Geimpfte und Genesene Einlass erhalten.

Ungeimpfte können dann lediglich noch für den täglichen Bedarf einkaufen, etwa in Supermärkten oder Apotheken.

Frei-Testen geht nicht mehr

Wer nicht geimpft ist, dem hilft ein aktueller, negativer Test nicht mehr weiter. Seit vergangenem Donnerstag gilt 2G schon in der Gastronomie, im Freizeitsektor und bei körpernahen Dienstleistern wie Kosmetiksalons. Die Option zu 2G+ entfällt: Kneipen und andere Betriebe, die nur Geimpfte und Genesene hineinlassen, können also nicht mehr auf Maskenpflicht und Abstände verzichten.

Bouffier begründete die Maßnahmen damit, dass die Lage dramatisch und das medizinische Personal "bis zum Anschlag" gefordert sei. Ursache dafür sei nach wie vor die zu hohe Zahl an Ungeimpften.

Keine vollen Stadien mehr

"Das ist auch unsere Meinung", sagte Bouffier zu dem, was er als Meinung der Wissenschaft referierte: Die bisherige Maßnahmen reichten nicht aus, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Kontakte müssten weiter reduziert werden.

Deshalb wird auch bei Veranstaltungen eingegriffen - je nach Größe und ob es innen oder an der freien Luft stattfindet. Die maximale Zahl von Besuchern bei Großveranstaltungen etwa wird stark verringert - beim Fußball auf ein Viertel der Kapazität, wenn ein Stadion mehr als 3.000 Zuschauer fasst.

Am Wochenende hatte Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt sein Heimspiel gegen Union Berlin noch vor 40.000 Zuschauern austragen dürfen. Künftig seien höchstens 15.000 Zuschauer möglich, sagte Bouffier. "Volle Stadien sind nicht zu verantworten."

Die Regeln im Einzelnen:

• Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Ab Sonntag dürfen sich maximal zwei Hausstände im öffentlichen Raum treffen. Im Privaten gilt das nur als Empfehlung.

• 2G (geimpft oder genesen) im kompletten Einzelhandel. Ausgenommen ist die außer Grundversorgung in Supermärkte, Drogerien oder Apotheken.

• 2G+-Option wird gestrichen: Betreibern von Restaurants, Gastronomie, in Kinos, Theatern oder Diskotheken ist nicht mehr möglich, auf Abstandsregelungen und Maskenpflicht vollständig zu verzichten, wenn sie ausschließlich Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem tagesaktuellem Schnelltest einlassen.

• Geltung von Tests in Schulen: Jugendliche bis 18 Jahre erhalten weiterhin aufgrund der regelmäßigen Teilnahme an den Tests in Schulen auch Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen, bei denen 2G gilt. Das soll auslaufen, sobald ein umfassendes Impfangebot für diese Altersgruppe vorliegt.

•Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort ebenfalls einmal pro Woche in der Schule testen zu lassen.

• Neue Veranstaltungs-Regelungen für Zusammenkünfte, Fachmessen, Veranstaltungen (zum Beispiel Sportveranstaltungen oder Vereinstreffen) und Kulturangebote, wie Theater, Opern, Kinos und Konzerte:

In Innenräumen: bis 10 Personen keine Regelung, 11 bis 100 Personen 2G mit Abstands- und Hygienekonzept, ab 101 Personen: 2G+ sowie Abstands- und Hygienekonzept und ab 250 Personen Genehmigungspflicht durch die zuständigen Gesundheitsämter.

Im Freien: bis 10 Personen keine Regelung, ab 11 bis 100 Personen Abstands- und Hygienekonzept, ab 101 Personen 2G sowie Abstands- und Hygienekonzept, ab 3.000 Personen Genehmigungspflicht und Kapazitätsbeschränkung auf 25 Prozent.

Mehr erst nach Landtagsbeschluss

Bouffier machte deutlich, dass weitere Einschränkungen folgen dürften. Aufgrund der von der Ampelkoalition geänderten Rechtslage müsse aber zuerst der Landtag formell das Vorliegen einer "pandemischen Notlage" feststellen. Dann könnten Beschlüsse zu Weihnachtsmärkten folgen, zu einem Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und auch zur Schließung von Betrieben und Einrichtungen im Freizeit- und Kultursektor.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.