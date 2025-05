Ersthelfer, die mit einer App zu lebensbedrohlichen Notfällen in ihrer nächsten Umgebung gerufen werden, spielen in Hessen eine wachsende Rolle.

Veröffentlicht am 18.05.25 um 10:17 Uhr

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es in 15 der 25 Rettungsdienstbereiche derartige Systeme. In weiteren sei eine Einführung geplant. Je nach Region heißen sie Katretter, First Responder oder Voraushelfer.

Mit Hilfe der jeweiligen App können Helfer alarmiert werden, die teils nur wenige hundert Meter von einem Notfall entfernt und daher oft schneller als der Rettungsdienst am Einsatzort sind.