Die Maskenpflicht wackelt – zumindest in einigen Teilen Deutschlands. Hessen hat sich dagegen klar positioniert: Der Mund-Nasen-Schutz bleibt. In anderen Bereichen gelten seit Montag gelockerte Corona-Regeln.

Die hessische Landesregierung hält weiterhin an der Maskenpflicht fest. Das bestätigte ein Regierungssprecher dem hr am Montag. Das Land sehe derzeit keinen Grund für eine Lockerung - nicht im Einzelhandel, und auch in keinem anderen Bereich, in dem das Tragen einer Maske vorgeschrieben sei, wie etwa dem Öffentlichen Nahverkehr.

Die Maskenpflicht sei ein Instrument, das die Bevölkerung schützt, sagte der Sprecher. Eine mögliche Lockerung hänge vom weiteren Infektionsgeschehen und auch von den Erfahrungen der anderen Bundesländer ab.

Mecklenburg-Vorpommern löst Diskussion aus

Nachdem Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende als erstes Bundesland angekündigt hatte, die Maskenpflicht lockern zu wollen, war eine bundesweite Diskussion entbrannt . Die Bundesregierung positionierte sich klar pro Maske, ebenso Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und nun auch die hessische Landesregierung.

Hessen lockert Corona-Regeln

Während bei der Maskenpflicht in Hessen damit vorerst alles beim Alten bleibt, sind die Corona-Regeln in anderen Bereichen weiter gelockert worden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begründete die Erleichterungen für den Alltag der Bürger mit den anhaltend niedrigen Infektionsraten im Land.

Seit Monatg gilt:

Alle Kita-Kinder dürfen wieder in ihre Einrichtungen zurück. Aus dem eingeschränkten Regelbetrieb soll ein tatsächlicher Regelbetrieb werden, die Notbetreuung entfällt.

Bei Veranstaltungen wie Messen oder Konzerten sowie in Theatern und Kinos wird die Fünf-Quadratmeter-Regel für Sitzplätze und die Zehn-Quadratmeter-Regel für Stehplätze aufgehoben. Grundsätzlich gilt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Als Richtgröße sollen für jede Person drei Quadratmeter zur Verfügung stehen. Davon kann beispielsweise in Theatern und Kinos abgewichen werden, wenn ein Hygienekonzept vorliegt, das Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Alltagsmaske vorsieht.

Öffentliche Tanzveranstaltungen bleiben verboten.

Sendung: hr-iNFO, 06.07.2020, 17.00 Uhr