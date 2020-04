Zwei Polizistinnen kontrollieren am nördlichen Mainufer in Frankfurt, ob die Menschen genug Abstand zueinander halten.

Zwei Polizistinnen kontrollieren am nördlichen Mainufer in Frankfurt, ob die Menschen genug Abstand zueinander halten. Bild © picture-alliance/dpa

Oster-Picknicks fallen dieses Jahr aus, Gottesdienstbesuche ebenso. Die Polizei registriert trotz des tollen Wetters bislang kaum Verstöße gegen das Kontaktverbot. Andrang herrschte in Supermärkten.

Das Osterwochenende lockt mit Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Picknicks und Feiern im Park müssen wegen der Corona-Verordnungen in diesem Jahr aber ebenso ausfallen wie Ostergottesdienste. Die meisten Hessen scheinen die Einschränkungen diszipliniert und gelassen hinzunehmen.

Am Karsamstag habe es keine Anhäufung von Verstößen gegen die erlassenen Kontaktregeln gegeben, teilten mehrere Polizeipräsidien auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Wer am Samstag noch einkaufen wollte, musste allerdings viel Geduld mitbringen: Vor den Supermärkten bildeten sich lange Schlangen, so etwa in der Frankfurter Innenstadt. Und manches Discounter-Regal war am Ende leer.

"Nur selten Kleingruppen anzutreffen"

"Die Bürger halten sich weitgehend an die Regeln. Das ist erfreulich", sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Samstag. Im Stadtteil Griesheim war es jedoch am Freitagabend zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer Gruppe von 20 Männern gekommen. Sie endete mit mehreren vorläufigen Festnahmen.

Ein Polizeisprecher in Wiesbaden sagte zur Lage in der Landeshauptstadt: "Die Leute bleiben diszipliniert. Nur ab und zu müssen wir kleinere Gruppen ansprechen, damit sie sich auflösen." Auch die Darmstädter Polizei vermeldete: "Bei uns gibt es keine Ausreißer. Es gibt nichts Problematisches zu berichten. Nur selten sind mal Kleingruppen anzutreffen, die wir an die Kontaktregeln erinnern müssen."

Seit dem 23. März dürfen sich Menschen nur noch allein oder zu zweit in der Öffentlichkeit aufhalten. Ausnahmen sind erlaubt, wenn die Personen zusammenwohnen. Die Behörden wollen damit erreichen, dass sich das Coronavirus langsamer in der Bevölkerung ausbreitet und das Gesundheitssystem nicht mit massenhaft infizierten Menschen überfordert wird.

Bislang 1.000 Verstöße gegen Kontaktregeln geahndet

Die Polizei kontrolliert deshalb auch am Osterwochenende in Parks, Grünanlagen und an Ausflugszielen. In Hessen gilt seit einer Woche ein Bußgeldkatalog, mit dem Verstöße gegen das Kontaktverbot geahndet werden können. Bislang Samstagmittag verhängte die Polizei an die 1.000 Bußgelder.