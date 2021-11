Vierte Welle, neue Omikron-Variante, volle Intensivstationen: Angesichts der zugespitzten Corona-Lage will Hessen seine Corona-Regeln heute erneut verschärfen. Zuvor wollen Bund und Länder beraten.

Die Corona-Regeln in Hessen sollen erneut verschärft werden. Wie die Landesregierung mitteilte, werden Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag über das weitere Vorgehen bei der Pandemiebekämpfung informieren. Genauere Pläne wurden vorab nicht genannt. hessenschau.de überträgt die für den späten Nachmittag geplante Pressekonferenz live.

"Ohne dass wir unsere Kontakte stärker einschränken - freiwillig oder unfreiwillig - geht es nicht", schrieb Klose bereits vorab auf Twitter. "Das betrifft besonders diejenigen, die immer noch ungeimpft sind und sich unweigerlich anstecken werden, weil ihr Risiko für schwere Krankheitsverläufe besonders hoch ist."

Bund und Länder beraten über einheitliches Vorgehen

Angesichts der neuen Omikron-Variante und der aktuell sehr hohen Infektionszahlen mehren sich nicht nur in Hessen Forderungen nach härteren Corona-Regeln. Am Dienstagmittag soll es dazu eine Videokonferenz von Bund und Ländern geben. An den Beratungen wird neben der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) teilnehmen. Ob dabei konkrete Entscheidungen fallen, ist noch nicht bekannt.

"Wir sind in Deutschland in die Lage gekommen, die wir immer vermeiden wollten: Unser Gesundheitssystem ist regional überlastet", sagte der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir brauchen jetzt eine Notbremse, dabei zählt nun jeder Tag." Er forderte unter anderem, in Regionen mit besonders kritischem Infektionsgeschehen über Schließungen von Freizeit-Einrichtungen nachzudenken.

Einschränkungen von Großveranstaltungen gefordert

Auch Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, forderte härtere Regeln. "Es ist völlig klar, was passieren muss: Die Kontakte müssen reduziert werden, 2G muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden für alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens außer des Bedarfs, den man in Supermärkten oder Apotheken hat", sagte er im ZDF.

Auch über eine bundesweite Einschränkung von Großveranstaltungen wie Fußballspiele wird diskutiert: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte, "dass man Großveranstaltungen zahlenmäßig deckeln muss".

Eine Gruppe von Expertinnen und Experten um die Physikerin Viola Priesemann hält einen flächendeckenden Lockdown für vermeidbar . Dafür müssten allerdings deutlich mehr Impfungen pro Tag verabreicht werden. Außerdem seien weitere Maßnahmen wie 3G- bis 2G-plus-Regeln und regionale Kontaktbeschränkungen nötig.

Notbremse war verfassungsmäßig

In der aktuellen Lage gäbe es mehrere Optionen für bundesweite Veränderungen der Corona-Maßnahmen: Der Bundestag könnte etwa die zuletzt ausgelaufene "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wieder feststellen. Alternativ könnten die Ampel-Fraktionen das Infektionsschutzgesetz um zusätzliche Maßnahmen erweitern. Auch eine Ministerpräsidentenkonferenz könnte neue Vorgaben festlegen.

Das Bundesverfassungsgericht stärkte dabei die Befugnisse von Bund und Ländern: Die in der dritten Pandemie-Welle eingeführte Corona-Notbremse, die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Schulschließungen verfügte, erklärten die Karlsruher Richter am Dienstag für verfassungskonform . Die Maßnahmen, die an verschiedene Inzidenzen gekoppelt waren, hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen.

Härtere Maßnahmen in anderen Bundesländern

In anderen Bundesländern gelten derzeit bereits teilweise härtere Regeln als in Hessen. Im Saarland gibt es beispielsweise Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - sie dürfen sich im öffentlichen und privaten Raum nur noch mit einer weiteren Person treffen. In Bayern mussten Clubs und Bars schließen, Restaurants dürfen nur bis 22 Uhr offen bleiben.

In Hessen gilt aktuell ein Corona-Konzept mit drei Warnstufen. Ausschlaggebend dafür ist nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Kliniken. Die erste Stufe, und damit quasi flächendeckend 2G (geimpft & genesen), beginnt bei einem Hospitalisierungswert über 3 - also wenn innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner drei Corona-Patienten ins Krankenhaus kommen. Aktuell liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 4,12.

Die zweite Stufe (2G-plus, also zusätzlich mit negativem Test für Geimpfte und Genesene) beginnt ab einen Hospitalisierungswert von 6, die dritte Stufe (und damit mögliche Kontaktbeschränkungen) ab einem Wert von 9.

Inzidenz in Hessen sinkt

Bei den Corona-Neuinfektionen in Hessen zeichnet sich zumindest eine leichte Entspannung ab: Der Sieben-Tage-Mittelwert hat seit dem Wochenende ein Plateau erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag leicht - wenn auch auf sehr hohem Niveau - auf 272,7.

