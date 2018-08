Nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz reist Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in die Stadt. Bereitschaftspolizisten aus Hessen sollen mit für Sicherheit sorgen, wenn er am Abend mit Bürgern spricht.

60 Bereitschaftspolizisten aus Hessen werden bei dem Treffen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit Chemnitzer Bürgern am Donnerstagabend mit für die Sicherheit sorgen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag sagte. Die sächsischen Kollegen hätten zuvor eine entsprechende Anfrage gestellt.

Hooligans und Neonazis ziehen durch Chemnitz

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen hatte es in Chemnitz Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer gegeben. Tatverdächtig für die Tötung des Deutschen sind ein 22-jähriger Iraker und ein 23 Jahre alter Syrer. Danach waren rechte Gruppierungen, gewaltbereite Hooligans und Neonazis an mehreren Tagen durch Chemnitz gezogen.

Fast zeitgleich zu dem Auftritt des sächsischen Regierungschefs hat die rechtspopulistische Bewegung "Pro Chemnitz" zu einer Demonstration aufgerufen. Die sächsische Polizei will beide Veranstaltungen auch mit Hilfe von Einsatzkräften der Bundespolizei sowie Bereitschaftspolizei aus fünf Bundesländern absichern.

Kretschmer kommt im Rahmen einer Veranstaltungsreihe nach Chemnitz. Das sogenannte Sachsengespräch führte ihn bereits quer durch Sachsen. Der Termin stand schon fest, bevor es zu den Ausschreitungen kam.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 30.8.2018, 19.30 Uhr