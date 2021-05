Impfpriorisierungsgruppe 1, 2 oder 3? Das spielt in Hessen bald eine untergeordnete Rolle. Schon im Juni soll sich jeder für einen Termin anmelden können. Auch Schülerinnen und Schüler sollen vor den Sommerferien ein Impfangebot erhalten.

In der hessischen Corona-Impfkampagne soll von Juni an die Registrierung für alle Bürger geöffnet werden - unabhängig von der Priorisierungsgruppe. Das kündigte die Landesregierung am Montag in Wiesbaden an. Ab welchem Datum genau, blieb zunächst offen. Bei der Terminvergabe würden allerdings zunächst noch solche Menschen bevorzugt, die einer der priorisierten Gruppen 1 bis 3 angehören.

Solange Impfstoff noch knapp sei, verteile das Land die Dosen so zügig und gerecht wie möglich, erläuterte Innenminister Peter Beuth (CDU). "Wir werden das abarbeiten." Es werde noch Unterschiede bei den Landkreisen und Städten geben.

Aber: "Wir sind gut vorangekommen", sagte Beuth. An diesem Montag soll die dreimillionste Impfung in Hessen vollzogen werden. Inzwischen gebe es ungefähr 30.000 Impfungen pro Tag in den hessischen Impfzentren. Mindestens 45.000 Impfungen täglich seien möglich. "Im Moment ist die einzige uns beschränkende Ressource der Impfstoff."

Impfangebot für Schüler vor den Sommerferien

Hessen möchte außerdem noch vor den Sommerferien damit beginnen, Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren ein Impfangebot zu machen, damit diese im Idealfall bis zum Start des neuen Schuljahres mindestens einmal geimpft sind. Diese Gruppe umfasst nach Angaben der Landesregierung an den allgemeinbildenden sowie den beruflichen Schulen rund 500.000 Jugendliche.

Die Impfungen sollen bereits am 28. Juni beginnen. Von den derzeit in Deutschland zugelassenen Impfstoffen ist lediglich der Impfstoff der Firma Biontech für eine Impfung bei Personen ab 16 Jahren zugelassen. Eine Zulassung für Menschen ab 12 Jahren wurde vom Hersteller beantragt.

Sie werde in Kürze erwartet, teilte die Landesregierung mit. "Das wäre dann ein echter Meilenstein und das letzte Puzzlestück für einen sicheren Unterricht", erläuterte Kultusminister Alexander Lorz (CDU), der gleichzeitig die Eltern dazu aufrief, ihre Kinder auch impfen zu lassen.

Klose: "Brauchen noch Disziplin"

"Wir sind auf dem richtigen Weg", fügte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) hinzu. Die Impfungen seien das wirkungsvollste Mittel im Kampf gegen die Pandemie. "Es braucht über den Sommer aber noch ein bisschen Disziplin", so Klose.

