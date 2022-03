Mit seinen 24 Jahren hat Martin Weghofer bereits das geschafft, wovon viele Köche ein Leben lang träumen. Vom Guide Michelin wurde er mit einem Stern ausgezeichnet – und ist damit Hessens jüngster Sternekoch.

Mit kritischem Blick beäugt Martin Weghofer die Jakobsmuschel, die er gerade in Butter gebraten hat. "Die Herausforderung hier ist, dass sie innen glasig bleibt und außen eine leichte Kruste hat", erklärt der Frankfurter Koch und setzt sie vorsichtig auf einen Teller. Danach greift er zu einer schmalen Edelstahl-Pinzette und dekoriert sein Gericht mit kleinen gelben Essblüten.

Bei seinen Gourmet-Kreationen soll jedes Detail stimmen – äußerlich sowie natürlich beim Geschmack. Die Jakobsmuschel ist Teil eines Sieben-Gänge-Menüs. "Bei uns geht es immer um Feinheiten und um das gewisse Etwas", sagt Weghofer und lächelt. Er ist zufrieden mit seinem Zwischengang, der einem kleinen Kunstwerk gleicht.

Seit zweieinhalb Jahren leitet Martin Weghofer die Küche im Maintower Restaurant & Lounge in Frankfurt. Dass er als Chefkoch das "gewisse Etwas" hat, wurde jetzt ganz offiziell bestätigt: vom Guide Michelin. Anfang des Monats wurden er und sein Team mit einem Stern ausgezeichnet. Ein großer Erfolg für den 24-Jährigen.

"Ein Stern ist wie ein Ritterschlag und einfach eine Riesenehre", sagt er. Schon zu Ausbildungszeiten habe er davon geträumt, irgendwann mal einen Stern zu bekommen. Dass er es aber bereits jetzt geschafft hat, freut ihn sehr. "Das ist der Erfolg des ganzen Teams", betont der Küchenchef immer wieder.

Weitere Informationen

Sterne-Restaurants in Hessen

In Hessen gibt es insgesamt 17 Restaurants , die vom Restaurantguide "Guide Michelin" mit einem Stern ausgezeichnet wurden. Erstmals mit einem Stern ausgezeichnet wurden in diesem Jahr das "Ox" in Darmstadt sowie die "Masa Japanese Cuisine" und das "Maintower Restaurant & Lounge" in Frankfurt. Mit den Restaurants "Lafleur" und "Gustav" in Frankfurt gibt es in Hessen außerdem zwei 2-Sterne-Restaurants .

Ende der weiteren Informationen