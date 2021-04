Mit Einführung der Bundesnotbremse gelten strengere Regeln für Schulen. Unterricht im Klassenzimmer ist dann schon ab einer Inzidenz von 165 passé. Aus virologischer Sicht reicht aber selbst das nicht.

Schon jetzt sehen sich viele Schülerinnen und Schüler nur noch auf Bildschirmen. Und das wird sich auf absehbare Zeit kaum ändern. Im Gegenteil: Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen haben sich Bundestag und Bundesrat auf deutschlandweit gültige Grenzwerte für Wechselunterricht und Distanzunterricht in den Schulen geeinigt. Und diese sind strenger als zuvor.

Mussten die Schulen den Unterricht in den Klassen 1 bis 6 bisher erst ab einer Inzidenz von 200 wieder komplett auf Distanz umstellen, liegt die Grenze nach den neuen, ab Freitag geltenden Regeln bei 165. Das heißt: Lag die Inzidenz drei Tage hintereinander über diesem Wert, müssen alle Schüler und Schülerinnen in dem betroffenen Kreis vom übernächsten Tag an wieder von zu Hause aus lernen.

Am Freitag greift die neue Regelung damit noch nicht. Details will die Landesregierung am Freitagnachmittag bekanntgeben. Ausnahmen sollen für Abschlussklassen und Förderschulen gelten.

Virologe Stürmer: Grenzwert von 165 zu hoch

Flächendeckender Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 165 statt 200 - aus Sicht des Frankfurter Virologen Martin Stürmer macht die Orientierung am konkreten Grenzwert keinen Sinn. Bei der Zahl handele es sich vermutlich um einen "demokratischen Kompromiss", nicht um einen wissenschaftlichen Wert.

Auch ein Grenzwert von 100 wäre angesichts der Verbreitung der britischen Mutation noch zu hoch, glaubt der Virologe. "Und wenn ich mit meinem Wert derart hoch bleibe, dann muss ich das mit einer deutlich engmaschigeren Teststrategie absichern", sagte Stürmer zu hessenschau.de. Bei einer Inzidenz von 165 seien drei verpflichtende Testtage an den Schulen das Minimum, bestenfalls im Rahmen von PCR-Tests, die weniger Fehlerquellen aufwiesen als Schnelltests.

Schüler sowie Lehrkräfte im Präsenzunterricht müssen sich nach dem neuen Bundesgesetz zweimal pro Woche in Eigenregie testen - in Hessen gibt es seit Anfang der Woche verpflichtende Schnelltests an den Schulen. 320 Schüler und Schülerinnen sowie 20 Lehrkräfte sind nach Ministeriumsangaben an den ersten drei Tage positiv getestet worden.

Schul-Notbremse in elf Städten und Kreisen

Elf kreisfreie Städte und Kreise wären mit Stand vom Donnerstag von der neuen Schul-Notbremse betroffen und müssten ganz in den Distanzunterricht wechseln: Groß-Gerau, Stadt Offenbach, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg, Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg und Stadt Kassel. Überall dort lagen am Donnerstag den dritten Tag in Folge laut Robert-Koch-Institut die Inzidenzen über der 165er-Schwelle. Nur noch Abschlussklassen dürften dann am übernächsten Tag in die Schulen kommen. Erlaubt ist auch Notbetreuung. Ohnehin fand in allen aufgezählten Kreisen und Städten außer Kassel und Groß-Gerau nach den Osterferien noch kein Präsenzunterricht statt (außer Abschlussklassen), weil die Inzidenzen zuletzt über 200 lagen.

Auch im Main-Kinzig-Kreis wäre mit derzeitigem Stand wieder Homeschooling angesagt: Zwar wies der Kreis am Donnerstag mit 161,7 eine Inzidenz niedriger als 165 auf, die Werte an den Vortagen fielen jedoch noch zu hoch aus. Erst wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 165 unterschreitet, dürfen Kreise und Städte die Schul-Notbremse wieder aufheben.

Wechselunterricht ist bundesweit Pflicht, wenn an drei Tagen hintereinander die 100er-Grenze gerissen wird. Nach fünf Tagen unter 100 kann auch hier am übernächsten Tag gelockert werden. In Hessen wäre aktuell kein genereller Präsenzunterricht möglich - alle Kreise und kreisfreien Städte lagen am Mittwoch noch über der 100er-Marke.

Ministerium: Verschärfungen noch möglich

Das hessische Corona-Kabinett will am Freitagmittag zusammenkommen, um über die Umsetzung des Bundesgesetzes zu sprechen, wie die Staatskanzlei ankündigte.

Mögliche Verschärfungen an den Schulen seien dabei nicht ausgeschlossen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums auf hr-Anfrage mit. So könne nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass für die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 7 und höher in Inzidenzgebieten unter 165 auf Wechselunterricht umgestellt werde.

Mit Ausnahme der Abschlussklassen und des Abiturjahrgangs befinden sich die Jugendlichen ab der siebten Klasse seit Monaten im Distanzunterricht.

