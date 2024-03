In den Osternachtsgottesdiensten haben Hessens Bischöfe ihre Osterbotschaften verkündet. Sie eint der besorgte Blick auf Kriege und Krisen in der Welt – für die sie in der Auferstehung Jesus das Zeichen sehen, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing sieht in der Osterbotschaft um Jesu Auferstehung ein starkes Signal dafür, dass die Sehnsucht nach einer Welt der Gerechtigkeit und des Friedens erhalten bleibe.

"Mitten in einer Welt voll Krieg und Not, wo auch heute Nacht Menschen sinnlos dem Hass und der Korruption, Unrecht und verantwortungslosem Verbrechen geopfert werden", sagte Bätzing im Limburger Dom, halte diese Nacht "die Erzählung von der Freiheit einer kommenden gerechten Welt wach". Damit halte sie die Gläubigen auch wach "in unserem Einsatz für diese künftige Welt, wie Gott sie will."

Bätzing bezeichnete die Osternacht als "Nacht aller Nächte". Diese Nacht, in der die Christen die Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiern, habe nichts an Faszination verloren.

Bischof Kohlgraf: "Der Mensch schafft sich das Dunkel selbst"

Auch Peter Kohlgraf, der Bischof des katholischen Bistums Mainz, das weite Teile Hessens abdeckt, richtete in seiner Predigt zur Osternacht am Samstagabend den Blick auf anhaltende Kriege und Krisen in der Welt. "Der Mensch schafft sich das Dunkel selbst", sagte Kohlgraf in Bezug auf anhaltende Kriege und Krisen in der Welt.

"Es bleibt ein großes Rätsel, wie der Mensch, den Gott als sein Ebenbild gut geschaffen hat, zu einer derartigen Gewalt und Bosheit fähig ist", so Kohlgraf. Die aktuelle Zeit sei für viele Menschen dunkel. Dabei sprach er unter anderem über die Menschen in der Ukraine, in Gaza und Israel.

In großen Fragen der Weltpolitik herrschten derzeit "unterschiedliche Positionen, die trennen und möglicherweise dauerhaft spalten", sagte der Mainzer Bischof, der auch Präsident der katholischen Friedensbewegung Pax Christi ist.

Mitverantwortung für die Gesellschaft insgesamt trügen aber alle Bürger: "Die Verantwortung, Licht im Kleinen weiterzugeben, kann niemand an die große Politik weitergeben."

Kraft und Zuversicht aus Osterbotschaft ziehen

Die Nachricht von der Auferstehung Jesu und vom Sieg über den Tod gebe den Menschen nun bereits seit 2.000 Jahren Kraft und Zuversicht, erklärte die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, in ihrer Osterbotschaft.

"Alles, was uns hier weinen lässt, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Krisen und Gewalt, die Sorgen um Demokratie und Klima werden überwunden", sagte Hofmann. "Steine, die uns blockieren, werden aus dem Weg gerollt."

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, sprach in seiner Botschaft zum Osterfest von der Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende sein werde und dass Gewalt und Krieg überwunden werden könnten: "Ostern ist die Botschaft Gottes, das Leben zu lieben und den Frieden zu suchen."

