Krieg in der Ukraine Hessische Krankenhäuser bereiten sich auf Kriegsverletzte vor

Knochenbrüche, Verbrennungen, Amputationen - und das ukrainische Gesundheitssystem liegt bereits in Trümmern. Krankenhäuser in Hessen bereiten sich darauf vor, schon bald Verletzte aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen.

Die Vorbereitungen am Gießener Universitätsklinikum laufen seit Tagen. Es geht darum, genügend Schienen, Blutkonserven und Implantate bereitzulegen. Nachzusehen, ob die Schockräume so weit sind, um Schwerverletzte erstzuversorgen.

Worauf man sich ganz genau vorbereiten muss, weiß Christian Heiß allerdings noch gar nicht so genau. Der Direktor der Gießener Unfallchirurgie sagt: "Wir stellen uns auf alle Eventualitäten ein."

Zehn Traumazentren in Hessen

Krankenhäuser in Hessen rechnen damit, schon bald Kriegsverletzte aus der Ukraine aufzunehmen. Das Gesundheitsministerium hat eine Liste von zehn Kliniken erstellt, die die speziellen medizinischen Anforderungen dafür erfüllen. Außer dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) rief das Ministerium in Wiesbaden zum Beispiel die Helios Klinik Wiesbaden, die Uniklinik Frankfurt und die Kliniken Fulda und Kassel dazu auf, sich auf solche Fälle vorzubereiten.

Die zehn Krankenhäuser sind überregionale Traumazentren, die in der Lage sein müssen, komplexe Verletzungen, Verbrennungen oder Gesichtsverletzungen zu behandeln. Auch auf verwundete Kinder sollen sie eingestellt sein. Bei Bedarf können laut Gesundheitsministerium neun weitere regionale Traumazentren hinzugezogen werden.

"Im Moment nicht möglich, Menschen auszufliegen"

Noch sind das alles Vorsichtsmaßnahmen. Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) sagt dem hr: Wann und wie viele Kriegsverletzte in Hessen erwartet werden, könne derzeit niemand seriös sagen. "Es ist ja im Moment gar nicht möglich, das Kriegsgebiet zu verlassen oder Menschen auszufliegen", sagt Klose.

Wenn es so weit ist und humanitäre Korridore frei sind, wird die Steuerung nach Aussage von Klose über das Auswärtige Amt und ein Lagezentrum der Bundesregierung erfolgen. Die Verteilung auf die einzelnen Krankenhäuser will das hessische Gesundheitsministerium selbst koordinieren. Übernehmen soll diese Aufgabe der Planungsstab, der seit der Pandemie die Verteilung von Covid-Patienten organisiert,wie Klose erläutert.

Derzeit sei der Bund dabei, die Finanzierung der Behandlungen zu klären. "Es wird ganz sicher nicht am Geld scheitern, wenn es um die Versorgung von Kriegsverletzten geht", versichert Klose.

Aufruf zum Blutspenden

Am UKGM geht man davon aus, diese Woche noch für die Vorbereitungen nutzen zu können und ab kommender Woche dann Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Unfallchirurg Heiß sagt: "Wir müssen damit rechnen, dass die Kriegsverletzten möglicherweise bereits seit zwei oder drei Wochen mit Explosionsverletzungen an den Extremitäten oder am Rumpf liegen, vielleicht auch unversorgt."

Wichtig sei zudem, dass genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen. "Wir müssen uns auf sehr schwer Verletzte, vielleicht auch Amputationen einstellen", sagt Heiß. Die Kliniken rufen deshalb derzeit mit besonderer Dringlichkeit zum Blutspenden auf.

Multiresistente Keime und Tuberkulose

Auch am Universitätsklinikum Frankfurt ist man organisatorisch auf die Aufnahme von Verletzten oder Erkrankten aus der Ukraine vorbereitet, wie es auf hr-Anfrage mitteilt. Man rechne zudem mit möglichen Herausforderungen durch Infektionskrankheiten und multiresistente Keime.

Weil in ärmeren Ländern wie der Ukraine Medikamente oft nicht verfügbar sind oder Behandlungen vorzeitig abgebrochen werden, sind multiresistente Keime dort besonders verbreitet, also Krankheitserreger, gegen die die meisten Antibiotika wirkungslos sind. Zudem wird seit Jahren berichtet, dass sich in der Ukraine Infektionskrankheiten wie Tuberkulose wieder ausbreiten.

Krebskranke Flüchtlinge: Chemotherapie abgebrochen

Nicht alle zu erwartenden ukrainischen Patientinnen und Patienten in hessischen Krankenhäusern werden also Kriegsverletzte sein. Schon jetzt suchen erste Geflüchtete mit anderen Erkrankungen medizinische Hilfe. So werden etwa in Marburg zwei krebskranke ukrainische Frauen behandelt, die ihre Chemotherapie nach Ausbruch des Krieges abbrechen mussten.

Auch das Klinikum Kassel hat drei krebskranke Kinder aufgenommen. Sie wurden in Begleitung ihrer Mütter durch einen privaten Hilfstransport von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Kassel gebracht.

Von einer Katastrophe in die nächste

All das passiert mitten in der Pandemie. Unfallchirurg Heiß rechnet damit, dass einige der Kriegsverletzten selbst mit Corona infiziert sein könnten. Viele Ukrainer sind nicht voll geimpft. Heiß spricht von einer doppelten Herausforderung, um damit umzugehen. Man komme gerade aus der einen Katastrophe direkt in die nächste.

Die Aufnahme von Kriegsverletzten wird außerdem Einfluss darauf haben, wie viele Kapazitäten in Hessen für Covid-Erkrankte zur Verfügung stehen: Nach Auskunft des Gesundheitsministeriums sollen die Krankenhäuser, die Kriegsverletzte versorgen, entsprechend weniger Covid-Patienten versorgen.

Jedoch ist das Ministerium diesbezüglich zuversichtlich: Angesichts der zurückgehenden Corona-Fallzahlen scheine dies ohne Einschränkung der allgemeinen Versorgung umsetzbar zu sein.