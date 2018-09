Bei der Verleihung des Hessischen Journalistenpreises ist der frühere hr-Intendant Helmut Reitze für sein Lebenswerk geehrt worden. Für einen Beitrag über alternative Wohnprojekte wurde hr-iNFO-Redakteur Christoph Scheffer ausgezeichnet.

Der frühere Intendant des Hessischen Rundfunks, Helmut Reitze, ist für sein bisheriges Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die Ehrung des 66-Jährigen war Teil der Verleihung des Hessischen Journalistenpreises am Donnerstag in Frankfurt. Ausrichter waren die Sparda-Bank Hessen und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Hessen.

Reitze habe in den rund 45 Jahren seiner journalistischen Laufbahn "so ziemlich alle Sparten und Facetten des Berufs kennen gelernt", hieß es in der Begründung. Er begann 1971 als Volontär bei der Zeitung HNA in Kassel und beendete seine Karriere als zweimal wiedergewählter Intendant des hr im Februar 2016. Unvergessen bleibe er als "Mann mit der Fliege", der das "heute journal" im ZDF moderierte. Der Ehrenpreis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Wie viele Quadratmeter braucht der Mensch?

Christoph Scheffer Bild © hr

Bei der Ausschreibung um den besten Beitrag zum Thema "Wohnen in Hessen" ging der mit 1.000 Euro dotierte dritte Preis an Christoph Scheffer von hr-iNFO. In seinem Hörfunkbeitrag "Wie viele Quadratmeter braucht der Mensch?" thematisiert der Kulturredakteur und Moderator von hr-iNFO anhand alternativer Projekte in Berlin und Frankfurt anschaulich Entwicklungen in Wohnungsbau und Stadtentwicklung.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Wie viel Quadratmeter braucht der Mensch? [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Der erste Preis (3.000 Euro) im Wettbewerb ging an Theresa Weiß mit ihrer Serie "Reihenhaus – Nein danke“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Alexandra Welsch errang den mit 2.000 Euro dotierten zweiten Platz für ihre fünfteilige Serie zur Lage auf dem Wohnungsmarkt in Darmstadt, erschienen im Darmstädter Echo. Ein Sonderpreis ging an die Kreisredaktion des Gießener Anzeigers für ihr Projekt "Landlust – Landfrust".

Sendung: hr-iNFO, 27.09.2018, 19.20 Uhr