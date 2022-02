Helmut Fünfsinn, Landesbeauftragter für Opfer von Terroranschlägen und schweren Gewalttaten, ist gestorben. Mit den Anschlägen in Hanau und Volkmarsen war der frühere Generalstaatsanwalt gleich bei seinem Amtsantritt gefordert.

Nach seinem Ausscheiden als hessischer Generalstaatsanwalt war Fünfsinn zum April 2020 als Beauftragter der Landesregierung für die Opfer von Terroranschlägen und schweren Gewalttaten ernannt worden.

Sein Amt trat er im Februar 2020 aber vorzeitig an, um unmittelbar nach dem rassistischen Anschlag in Hanau den Betroffenen zur Seite zu stehen. Nur drei Tage nach seiner vorgezogenen Ernennung ereignete sich der nächste schwere Anschlag, die Amokfahrt in Volkmarsen.

Bouffier und Kühne-Hörmann würdigen Fünfsinn

Fünfsinn habe die Aufgabe des Opferbeauftragten mit großem Einfühlungsvermögen ausgeübt und für die Betroffenen immer ein offenes Ohr gehabt, betonte Ministerpräsident Volker Bouffier am Montag in einer Mitteilung: "Er kannte ihre Schicksale bis ins Detail."

Der Ministerpräsident und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) zeigten sich "zutiefst bestürzt" über Fünfsinns Tod. "Wir trauern um einen höchst engagierten Mann, bei dessen Arbeit immer das Interesse an der Sache und an den Menschen im Vordergrund stand."

Hilfe in einer Ausnahmesituation

Fünfsinn selbst beschrieb seine Aufgabe einmal wiefolgt: "Ein Anschlagsgeschehen bringt zahlreichen Betroffenen unendliches Leid. Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr so, wie es einmal war. Ich möchte mit meinem Team eine unbürokratische Stütze sein und die Betroffenen auf ihrem Genesungsweg begleiten, ohne dabei deren Autonomie zu missachten."

Wichtiger als Einmalzahlungen sei es, den Menschen zu helfen, wieder den Weg zurückzufinden nach derart traumatischen Ereignissen, so Fünfsinn.

Generalstaatsanwalt mit Fokus auf Prävention

Der Jurist war von 2015 bis 2020 Generalstaatsanwalt und damit höchster Ankläger Hessens. Er galt als außerordentlich kluger Denker. Fünfsinn habe sich "große Verdienste um die hessische Justiz" erworben, sagte Kühne-Hörmann.

Die Justizministerin hob auch besonders Fünfsinns herausragenden ehrenamtlichen Einsatz für die Kriminalitätsverhütung hervor. "Sein Herzenswunsch und Antrieb war es, die Prävention hessenweit zu verankern und voranzutreiben." Als langjähriger Vorsitzender des Landespräventionsrats hat Fünfsinn unter anderem den Kapitän der Frankfurter Eintracht, Sebastian Rode, als Botschafter gewinnen können.

Helmut Fünfsinn starb am 6. Februar 2022 im Alter von 67 Jahren.