Eigentlich sind Plattformen wie Youtube dazu verpflichtet, offensichtlich rechtswidrige Kommentare zu löschen. Doch noch immer finden sich auf der Plattform Hasskommentare gegen den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke - und es kommen neue dazu.

Der frühere Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist eine Hassfigur der rechten Szene. Der Hass entzündet sich auch an einem Youtube-Video, das Lübckes umstrittene Äußerung auf einer Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel zeigt: "Da muss man für Werte eintreten. Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen", sagte damals Lübcke. Den Kontext der Äußerung zeigt die Aufnahme nicht.

Das Video wurde seit seiner Veröffentlichung vor vier Jahren fast 400.000 Mal angeklickt und weit über 2.000 Mal kommentiert - oft gehässig, manchmal klar rechtswidrig. Inzwischen hat Youtube nach dem Mord an Lübcke mehrere hundert Kommentare gelöscht. Auf Anfrage teilt der Konzern mit, er äußere sich nicht zu einzelnen Videos. Aber er halte es für "wichtig, Kommentare, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, so schnell wie möglich zu entfernen".

Verstörende Kommentare nach wie vor online

Nach den so genannten Community-Richtlinien von Youtube haben Beleidigungen, Drohungen und Volksverhetzung keinen Platz auf der Plattform – weder in Videos noch in Kommentaren. Umso mehr verwundert, was unter dem Lübcke-Video aber noch immer zu lesen ist: Ralf Schroedter schreibt: "Diese Ratte kann sofort auswandern, direkt ins Gulag..... damit dieses Schwein so einen Satz nie wiederholen kann, danach könnte man seinen dämlichen Schädel abschlagen und in die nächste Jauchegrube kicken."



Und ein Stefan Schäfer hinterlässt bei Youtube: "Gut, dass dieser Tyrann und Ausbeuter der Deutschen Steuerzahler entsorgt ist. Ein Anfang ist gemacht. Hochverrat = Todesstrafe" Zahlreiche andere Kommentare lesen sich ähnlich menschenverachtend. Besonders krass liest sich der Kommentar von Daniel San: "selber schuld du bastard...und jetzt bist du tot!!!!! juhuuuuuuuuuu...".

Reporterin macht Meldung bei Youtube

Diesen Kommentar fand hr-Reporterin und Youtube-Nutzerin Lea Köppen so verstörend, dass sie ihn mit der eigens dafür vorgesehenen Meldefunktion bei Youtube anzeigte. Die Plattform-Betreiber reagierten prompt. Sie entfernten den gemeldeten Kommentar und teilten mit, der Inhalt sei nicht mit den Community-Richtlinien des Konzerns vereinbar.

Im Fall von "Gut, dass dieser Tyrann und Ausbeuter der Deutschen Steuerzahler entsorgt ist. Ein Anfang ist gemacht. Hochverrat = Todesstrafe" bleibt die Beschwerde allerdings erfolglos. Auch diesen Kommentar hatte Köppen Youtube gemeldet, weil sie ihn für beleidigend und böswillig hielt. Das Youtube-Team kam aber offenbar zu einer anderen Bewertung. In einer Nachricht des Unternehmens hieß es zunächst, man sehe "keinen ausreichenden Anlass" die Nachricht zu löschen.

Meinungsfreiheit oder strafrechtlich relevante Beleidigung?

Der Kölner Rechtsanwalt und Spezialist für Internetrecht Christian Solmecke findet das unverständlich. "Meines Erachtens fällt dieser Kommentar nicht mehr unter die Meinungsfreiheit, er ist verachtend, beleidigend." Erst mehrere Tage nach Köppens Beschwerde kam offenbar auch Youtube zu dieser Einschätzung und löschte den Kommentar doch noch.

Dabei lässt das so genannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz: Netz-DG, den Plattform-Betreibern eigentlich nicht so viel Zeit. Das Gesetz verpflichtet die Betreiber, "offensichtlich rechtswidrige Inhalte" innerhalb von 24 Stunden nach einer Beschwerde zu löschen. Die hr-Recherche zeigt allerdings: Darüber, was offensichtlich rechtswidrig ist, gibt es manchmal unterschiedliche Einschätzungen.

Und so geht der Hass immer weiter - der jüngste Kommentar unter dem Lübcke-Video datiert von voriger Woche. Er lautet: "Lübke … du fettes Schwein." Aus der Sicht vieler Menschen ist das eine lupenreine Beleidigung. Youtube ist offenbar noch nicht zu dieser Ansicht gelangt.