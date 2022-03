So können Sie den Menschen in der Ukraine helfen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Menschen in der Ukraine mit Geldspenden zu helfen – eine Übersicht.

Die erschütternde Situation in der Ukraine bewegt viele Menschen in Hessen. In vielen Regionen laufen Aktionen, um den Betroffenen im Kriegsgebiet oder den Geflüchteten zu helfen. hessenschau.de berichtet immer wieder über Hilfe aus Hessen –alle Beiträge finden Sie auf unserer Dossier-Seite zum Ukraine-Krieg.

Eine Übersicht, welche Hilfsorganisationen Sie unterstützen können, erhalten Sie bei tagesschau.de .

Das Land Hessen hat eine Hilfe-Seite veröffentlicht und eine Hotline geschaltet.

Meldungen zum Ukraine-Krieg aus hessischer Sicht liefern wir Ihnen immer aktuell in unserem News-Ticker: