Im Frankfurter Bahnhofsviertel trifft die Corona-Krise Menschen, für die es schon vorher hart war. Obdachlose und Suchtkranke müssen ohne Geld- und Essensspenden auskommen. Zwei Frauen versuchen, etwas Abhilfe zu schaffen.

Dem Frankfurter Bahnhofsviertel wird nachgesagt, zwei Gesichter zu haben. Schwerpunkt von Prostitution, Drogenkonsum und Kriminalität. Zugleich urbanes Ausgeh- und Partyviertel mit schicken Restaurants, die dem Stadtteil vor einiger Zeit sogar eine Empfehlung als "Place to be" in der New York Times eingebracht haben.

Im Angesicht der Corona-Pandemie zeigt das Bahnhofsviertel inzwischen ein weiteres, gänzlich unbekanntes Gesicht: Wo sonst Massen von Einheimischen und Touristen die Straße bevölkern, herrscht plötzlich gähnende Leere. Zurück bleiben diejenigen, für die das Bahnhofsviertel schon seit Jahrzehnten Anlaufpunkt Nummer eins in der Stadt war: Obdachlose und Suchtkranke. Und diejenigen, die beschlossen haben, ihnen zu helfen - wie etwa Justina Honsel und Masha Schubbach.

7.500 Euro in einer Woche gesammelt

Die beiden Frauen aus Frankfurt haben vor knapp anderthalb Wochen die Aktion "100 Nachbarn" ins Leben gerufen. Die Idee: In Zusammenarbeit mit einem ansässigen Restaurant sollen jeden Tag 100 frisch belegte Brötchen an diejenigen verteilt werden, die es schon unter normalen Umständen nicht leicht haben, sich zu ernähren. Hauptklientel: die Nutzer von Druckräumen und andere Suchtkranke im Viertel.

Diese trifft der Corona-Stillstand im Bahnhofsviertel derzeit besonders hart, erklärt Justina Honsel: "Vor allem weil jetzt keine Menschen auf der Straße sind. Alle Restaurants und Imbisse haben zu." Für die Gestrandeten im Bahnhofsviertel bedeutet das: keine Spenden mehr, um das tägliche Überleben zu sichern - ob Geld oder Naturalien.

Mit ihrer Aktion haben Honsel und Schubbach binnen einer Woche knapp 7.500 Euro gesammelt. Abend für Abend verteilen sie seitdem die belegten Brote. Geschützt durch Handschuhe und Mundschutz, sprechen sie die Menschen auf der Straße direkt an. Ohne Furcht. "Wir geben hier wirklich unser Bestes", sagt Schubbach, "und ich glaube, die Leute sind froh, dass wir helfen."

Gabenzaun und Wasserspender

Die Hilfe von "100 Nachbarn" ist dringend notwendig. Denn auch für die sonst üblichen Angebote der Drogen- und Obdachlosenhilfe arbeiten angesichts der Pandemie am Limit.

Honsel und Schubbach wollen es derweil nicht beim Verteilen der Brötchen belassen. Einen Gabenzaun, an dem Hilfsbereite Sachspenden für Menschen in Not hinterlassen können, haben sie bereits eingerichtet. Ein Wasserspender soll folgen. Spenden werden auch weiterhin gesammelt. 10.000 Euro sind das Ziel. Ein Teil davon soll an Hilfsangebote im Bahnhofsviertel weitergeleitet werden.

