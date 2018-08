Zwei Frauenärztinnen aus Kassel müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie auf ihrer Internetseite für Abtreibungen geworben haben sollen. Es geht um den umstrittenen Paragrafen 219a - wie schon im Fall einer Gießener Ärztin.

Auf der Internetseite der Kasseler Frauenärztinnen Natascha Nicklaus und Nora Szás findet sich eine Liste mit ambulanten Eingriffen, die sie anbieten. An letzter Stelle steht: "Schwangerschaftsabbruch, operativ oder medikamentös". Dafür müssen sich die beiden Ärztinnen Ende August als Angeklagte vor Gericht verantworten, wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Paragrafen 219a.

Der besagt, dass das Werben für Abtreibungen verboten ist, dazu gehört auch nach Paragraf 219a das "Anbieten" und "Anpreisen" der Leistung. Zwar wurde Nicklaus und Szás angeboten, dass sie den Hinweis in ihrem Leistungskatalog von ihrer Seite nehmen könnten und dann das Verfahren eingestellt würde - aber die Ärztinnen lehnten ab.

Screenshot von der Internetseite der Ärztinnen Bild © hr

Sie wollten keine Patientinnen mit Werbung beeinflussen, sagte Szás der Zeitung HNA , aber es sei nur zeitgemäß, online über das eigene Leistungsspektrum zu informieren. Bei einer Verurteilung würden sie bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das Thema müsse in der Öffentlichkeit bleiben.

Angezeigt von Abtreibungsgegner

Ausgelöst wurde das Verfahren laut Staatsanwaltschaft durch die Anzeige eines Mannes. Nach Informationen der HNA handelt es sich dabei um einen Abtreibungsgegner, der die Internetseite "babykaust.de" betreibt. Auf dieser Seite wird behauptet, Abtreibungen seien "Massenmord" und noch schlimmer als der Holocaust.

Der Fall der Gießener Ärztin Kristina Hänel, der im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte, war ähnlich: Auch Hänel wurde vorgeworfen, auf ihrer Internetseite für Abtreibung geworben zu haben. Sie hatte auf ihrer Seite informiert, dass auch Abtreibungen durchgeführt würden. Der Fall hatte hitzige Debatten ausgelöst, viele solidarisierten sich mit Hänel. Ende November 2017 wurde die Gießener Ärztin zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt.

Unterstützung für Hänel

Ihr Fall sorgte dennoch weiter bundesweit für eine politische Diskussion um den Abtreibungs-Paragrafen 219a, Hänel bekam Unterstützung, eine Petition mit mehr als 150.000 Unterstützern forderte die Abschaffung des Paragrafen. Im März wandte sich Hänel sogar an die Bundeskanzlerin.

In einem offenen Brief schrieb sie : "Ich möchte Sie dringend darum bitten, das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch durchzusetzen." Der Paragraf 219a habe eine Situation geschaffen, "in der eine religiös motivierte, ideologische Minderheit die Informationshoheit im deutschen Internet hat".

Weitere Informationen Paragraf 219a "Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Ende der weiteren Informationen

