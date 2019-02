In Roßdorf bei Darmstadt stand einmal eine Synagoge. Daran erinnert seit Kurzem ein kleiner Hinweis am Straßenschild, der bei einigen Anwohnern auf massiven Widerstand traf: Antisemitismus oder nur ein Kommunikationsproblem?

Engelbert Jennewein freut sich über das kleine blaue Schild, das nun unterhalb des Straßennamens der Darmstädter Straße im Ortskern in Roßdorf hängt. "Wenn die Leute hier an der roten Ampel halten müssen, dann können alle gut sehen, dass hier mal eine Synagoge gestanden hat. Das gehört einfach zur Roßdorfer Geschichte."

Früher Synagoge, heute Mehrfamilienhaus

Das Gotteshaus selbst gibt es allerdings schon lange nicht mehr. 1938, noch vor der Pogromnacht, war die Synagoge verkauft und entwidmet worden. Die jüdische Gemeinde hatte damals bereits nur noch sieben Mitglieder.

Eine kleine Gedenktafel an der Fassade des Wohnhauses erinnert an seine Geschichte - und nun zusätzlich der Hinweis am Eingang der schmalen Sackgasse. Darüber hatte auch das "Darmstädter Echo" berichtet.

"Würden Sie in einer Judengasse wohnen wollen?"

Bild © Silke Sutter, hr

Jennewein beschäftigt sich viel mit Heimatgeschichte, ist aktiv im Kulturhistorischen Verein in Roßdorf. Die Idee, auf die ehemalige Synagoge hinzuweisen, hatte der Kulturverein schon länger. Jennewein nahm Kontakt zu den Anwohnern der Darmstädter Straße auf, sammelte Spenden. "Ich habe gefragt, ob die Leute damit einverstanden sind, dass wir den Hinweis "Jurregässje" ("Judengasse" im Roßdorfer Dialekt) anbringen. Die Reaktion der Anwohner hat mich tief getroffen."

Womit Jennewein nämlich nicht gerechnet hatte: Einige sprachen sich dagegen aus. "Eine Frau mittleren Alters hat zu mir gesagt: 'Ich will das nicht. Ich kann Juden nicht leiden. Die haben mich betrogen.' Ein anderer meinte: 'Würden Sie in einer Judengasse wohnen wollen?' Und hat dann die Tür zugemacht."

Nur ein Kommunikationsproblem?

Auf die antisemitischen Ausfälle reagierte der Kulturhistorische Verein, indem er das Projekt erst einmal auf Eis legte. "Gegen den Willen der Anwohner wollten wir das nicht weiter verfolgen“, so die Vorsitzende Ursula Bathon. Die Gemeinde Roßdorf sollte darüber entscheiden. Und die handelte. Der Gemeindevorstand beschloss einstimmig, auf die jüdische Geschichte aufmerksam zu machen.

"Gerade in Zeiten von Populismus ist es wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. So etwas wie damals darf nicht noch einmal passieren", findet Karlheinz Rück, stellvertretender Bürgermeister von Roßdorf. Verständnis für die Reaktion der Anwohner versucht der parteilose Kommunalpolitiker trotzdem aufzubringen: "Ich denke, das war ein Kommunikationsproblem. Die Leute haben vielleicht gedacht, die Straße soll komplett umbenannt werden." Diese Meinung teilt auch Ursula Bathon: "Judengasse beschreibt ja eigentlich eine Straße, in der früher Juden gewohnt haben. Das war ja hier nicht so, hier stand lediglich die Synagoge." Mit der jetzigen Lösung ist sie zufrieden.

Kein Schlussstrich unter die Vergangenheit

Die ehemalige Judengasse in Roßdorf bei Darmstadt Bild © Silke Sutter, hr

Rund 60 Menschen kamen schließlich zur Enthüllung des Hinweisschildes, passend am Tag des Shoah-Gedenkens. Für Engelbert Jennewein ist das ein voller Erfolg: "Ja, wir können einen Schlussstrich ziehen - darunter, dass schlimme Dinge passiert sind, und zwar auch hier in Roßdorf. Worunter wir keinen Schlussstrich ziehen sollten, sind die Lehren daraus."

Sendung: hr4, 05.2.2019, 15.30 Uhr