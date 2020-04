Nicht nur die Läden öffnen wieder. An den Hochschulen im Land beginnt das Sommersemester. Es steht ganz im Zeichen der anhaltenden Pandemie.

Dass das Sommersemester 2020 keine gewöhnliches Hochschulhalbjahr sein wird, steht schon länger fest. Wenn an diesem Montag rund 260.000 Erstsemester ihr Studium aufnehmen, dann ist infolge der Corona-Pandemie alles anders als bisher: Digitale Vorlesungen am heimischen Rechner statt Präsenzpflicht. Social Distancing statt Ersti-Party. Studieren im Ausnahmezustand.

Leopoldina empfieht "Distanzlehre"

"Das kommende Semester wird ein Ausnahmesemester", ließ die Präsidentin der Frankfurter Goethe-Universität, Birgitta Wolff, die Studierenden ihrer Hochschule bereits vergangene Woche in einer Videobotschaft wissen. Mindestens bis Juni sollen die Lehrveranstaltungen an der Goethe-Uni entsprechend der Empfehlung einer Expertengruppe der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, ausschließlich online stattfinden.

Bereits seit Wochen arbeiten an den Universitäten viele Professoren, aber auch Verwaltung und Rechenzentren daran, dass der Einstieg in die Distanzlehre gelingt. Doch wie soll das konkret aussehen?

Wenige Erstsemester in Kassel

"Die Dozenten haben ein paar Tage Zeit gehabt, sich was zu überlegen. Da wird viel Kreativität an den Tag gelegt", sagt Sebastian Mense, der Sprecher der Uni Kassel. Die Bandbreite reiche von per Livestream übertragenen Vorlesungen über Online-Seminare bis hin zur Einrichtung eines Krisentelefons mit Beratung durch Psychologiestudenten.

Auch Erstsemester müssen sich umstellen. "Klassische Einführungsveranstaltungen mit Präsenz sind nicht möglich", erklärt Mense. Die Fachbereiche seien aufgefordert, Ersatzangebote zu entwickeln. Groß sei das Problem hier aber nicht: Zum Sommersemester gebe es in Kassel nur wenige Unineulinge.

Gießener Uni kämpft mit Folgen von Cyber-Attacke

Für die Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu: Sie wurde Anfang Dezember von einer Cyber-Attacke getroffen und muss seitdem in einem monatelangen Prozess ihren digitalen Normalzustand herstellen.

"Die Vorbereitungen für einen digitalen Einstieg ins Sommersemester waren an der JLU - gerade wegen der Folgen des Cyber-Angriffs - besonders intensiv und herausfordernd", berichtete Hochschulsprecherin Charlotte Brückner-Ihl.

Die Technische Universität Darmstadt (TU) will "pragmatisch" ins Semester starten, wie Sprecher Jörg Feuck mitteilte: "Das zentrale E-Learning-Team der TU Darmstadt stellt insbesondere Informationen und Handreichungen bereit, die eine möglichst niedrigschwellige Nutzung mit einfachen technischen Voraussetzungen sowohl bei Lehrenden wie Studierenden ermöglicht."

Semester soll nicht angerechnet werden

"Auch in diesem Ausnahmesemester haben wir den Anspruch, dass es für alle Studierende möglich sein soll, die notwendigen 30 Kreditpunkte zu erwerben", erklärt Frankfurts Uni-Präsidentin Wolff: "Aber selbst dann, wenn Studierende - aus welchen Gründen auch immer - das virtuelle Angebot nicht nutzen können, dürfen ihnen daraus keinerlei Nachteile entstehen." Das Semester werde weder auf die Regelstudienzeit noch aufs BaföG angerechnet.