Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) bekommt zwei Jahre nach ihrer Gründung von der Europäischen Kommission die Erasmus-Charta für die Hochschulbildung verliehen.

Das teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Die Erasmus-Charta ermöglicht der HöMS, am Erasmus+ Programm teilzunehmen. Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Die Charta ist bis 2027 gültig und muss dann erneuert werden.