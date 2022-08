Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel lösen bei vielen Studierenden derzeit große Sorgen aus - unter anderem drohen auch höhere Kosten für Wohnheimplätze.

Das Studierendenwerk Darmstadt verlangt beispielsweise seit Juli 17 Prozent mehr bei der Nebenkostenpauschale, beim Studierendenwerk Gießen ist ein Plus von 16 Prozent geplant, wie aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. Auch an der Uni in Kassel würden die Nebenkosten kontinuierlich an die Energiekosten angepasst werden.