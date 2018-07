Music like you: Mit seiner Radiowelle YOU FM liegt der Hessische Rundfunk bei seinen jungen Hörern im Trend. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Media-Analyse hervor.

Hörerzuwachs für YOU FM in Hessen. Die junge Welle des Hessischen Rundfunks erreicht landesweit werktäglich 292.000 Menschen. Das ist ein Plus von 62.000 Hörern. Dies geht aus der Media-Analyse 2018 Audio II vom Mittwoch hervor.

Nah am Lebensgefühl

"Das Team von YOU FM schafft es, mit einem aktuellen, vielfältigen und unterhaltsamen Programm sehr nah am Lebensgefühl und an den Bedürfnissen der jungen Hörer zu sein", freut sich hr-Hörfunkdirektor Heinz Sommer.



hr-iNFO stabilisiert sich auf hohem Niveau und kommt auf eine Tagesreichweite von 359.000 Hörern. hr2-kultur verliert und wird diesmal werktäglich von 96.000 Hörern eingeschaltet. hr3 liegt bei 955.000 Hörern.

2,345 Millionen Hörer täglich

Die sechs Hörfunkprogramme des Hessischen Rundfunks werden in Hessen werktäglich von 2,345 Millionen Personen ab 14 Jahren gehört.

Die Media-Analyse basiert auf der Grundgesamtheit der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. Sie ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alle Verbreitungswege (UKW, DAB+, Internet).

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 11.07.2018, 19.30 Uhr