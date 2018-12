Blick in die Redaktion Programmbereich Hesseninformation

Blick in die Redaktion Programmbereich Hesseninformation Bild © Katrin Kimpel

Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks (hr) hat am Freitag dem Haushaltsplan 2019 einstimmig zugestimmt. Nun soll gespart - und vor allem modernisiert werden.

Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks (hr) hat am Freitag dem von hr-Intendant Manfred Krupp vorgelegten Haushaltsplan 2019 einstimmig zugestimmt. Für das kommende Jahr rechnet der hr mit Aufwendungen in Höhe von 604 Millionen Euro, denen Erträge von 511 Millionen Euro gegenüberstehen. Handelsrechtlich ergibt sich damit ein Fehlbetrag in Höhe von rund 93 Millionen Euro.

"2019 wird ein ganz entscheidendes Jahr für die Zukunft des Hessischen Rundfunks", sagte Manfred Krupp in seiner Haushaltsrede. "Im März wollen sich die Ministerpräsidenten auf Eckpunkte zur künftigen Ausgestaltung des Auftrags einigen. Das dürfte auch Folgen für die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags haben."

Die anhaltende Niedrigzinsphase, der rechtliche Rahmen zur Bilanzierung und der seit 2009 ausbleibender Inflationsausgleich "verschärfen unsere finanzielle Situation und überlagern unsere enormen Sparleistungen", so Krupp. Ohne eine Anpassung des Rundfunkbeitrags seien Einschnitte in die Angebote "unausweichlich".

Immer mehr multimediale Zuammenarbeit

Um zukunftsfähig zu bleiben, werde der Umbau des hr zu einem modernen Medienhaus konsequent fortgeführt. "Nach der crossmedialen Sportredaktion und der Einführung des Programmbereichs Hesseninformation folgt im kommenden Jahr die Ausrichtung auf eine multimediale Kulturberichterstattung", sagt Krupp. Die stete Optimierung von Arbeitsabläufen führe zu einer Verbesserung, "mit welchen Inhalten wir auf welchem Ausspielweg die Menschen erreichen“, ist Manfred Krupp überzeugt.

Mit dem Ausbau des hr-Kanals in der neuen ARD-Mediathek und einer "Innovationsinitiative" würden 2019 zwei weitere strategische Schwerpunkte gesetzt, um Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen.

Unterstützung für den Umbau des hr erhält der Intendant von den Gremien. "In Zeiten von Fake News und einer konvergenten Medienwelt ist es wichtiger denn je, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken und den hr als eigenständiges und modernes Medienhaus zu erhalten", sagte Harald Brandes, der Vorsitzende des Rundfunkrats. Um seine Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen zu können, müsse der hr "möglichst alle Menschen in Hessen" erreichen.

Sendung: hr-iNFO, 14.12.2018, 18:00 Uhr