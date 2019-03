hr-Radio hören ist auch bei jungen Hessen trotz Konkurrenz von Streamingdiensten weiter angesagt. So erreichen hr3 und YOU FM immer mehr junge Menschen.

Insgesamt nutzen an Werktagen gut zwei Millionen Hörer ab 14 Jahren die Radioangebote des Hessischen Rundfunks (hr). Und immer mehr junge Leuten hören hr3 und YOU FM. So liegt hr3 bei 340.000 (+43.000) jungen Hörern pro Stunde, während YOU FM 107.000 (+18.000) junge Menschen begeistert.

Dies geht aus der Media-Analyse (ma 2019 Audio I) hervor, die am Mittwoch von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) vorgestellt wurde.

Radio noch immer hochaktuell

"Über den Erfolg in der jungen Zielgruppe freue ich mich besonders", sagt hr-Hörfunkdirektor Heinz Sommer: "Es zeigt, dass Radio immer noch hochaktuell ist."

hr4 kommt auf 226.000 Hörern pro Stunde, hr1 erreicht 171.000 und hr-iNFO 61.000 hessische Hörer. hr2-kultur schalten 99.000 Kulturinteressierte pro Tag in Hessen ein.

Sendung: YOU FM, 27.03.2019, 13 Uhr