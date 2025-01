Hunderte bei Anti-AfD-Demo in Darmstadt

Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag in Darmstadt-Arheilgen gegen die in Teilen rechtsextreme AfD demonstriert, die dort ihren Neujahrsempfang abhielt.

Veröffentlicht am 09.01.25 um 19:10 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Hunderte demonstrieren gegen eine AfD-Veranstaltung in Darmstadt-Arheilgen Bild © Petra Demant, hr Die Demo-Veranstalter, ein Bündnis gegen Rechts, sprachen von über 500 Protestierenden. Viele Menschen, die gegen AfD und Rechtsruck aufstünden, machten Mut in dunklen Zeiten.