Der Demonstrationszug in Frankfurt gegen Rechts

Nach einer Serie von Brandanschlägen gegen linksalternative Projekte sind am Samstag in Frankfurt mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. In Hanau gab es auch in der Nacht wieder einen Brand - und eine Festnahme.

In Frankfurt demonstrierten am Samstag mehrere hundert Menschen gegen eine Serie von Brandanschlägen auf linke Wohn- und Kulturprojekte in der Rhein-Main-Region.

Gut tausend Teilnehmer

Aufgerufen dazu hatten mehrere linke Gruppen, darunter das "Bündnis Frankfurt Nazifrei". Nach deren Angaben nahmen rund 2.000 Menschen an der Solidaritätskundgebung durch die Frankfurter Innenstadt teil. Die Polizei sprach zunächst von rund 700 Teilnehmern, korrigierte die Teilnehmerzahl nach Veranstaltungsende auf bis zu tausend Teilnehmer.

An der Demonstration nahmen auch Vertreter des Fördervereins Roma und der jüdischen Zeitschrift Jalta teil. Auch die Partei Die Linke rief zur Teilname an der Demo auf.

Kritik an Frankfurter Politik

Bei der Demonstration ging es auch um ein gesellschaftliches Klima, das weiter nach rechts rücke, erklärte das "Bündnis Frankfurt Nazifrei" und machte auch die Frankfurter Politik für diese Stimmung mitverantwortlich.

So sei nicht nur bei der AfD Ausgrenzung und Abwertung anderer in Mode. "Hetze gegen Geflüchtete, Minderheiten und Linke ist mittlerweile weit verbreitet und wird in Frankfurt auch von Politikern von CDU und FDP befeuert", kritisierte das Bündnis.

Kundgebung vor 1. Polizeirevier

Der Demonstrationszug startete um 14 Uhr vom Frankfurter Zoo und verlief vorbei am 1. Frankfurter Polizeirevier über die Konstablerwache auf die andere Mainseite bis zum Walther-von-Cronberg-Platz.

Eine erste Zwischenkundgebung fand vor dem 1. Polizeirevier auf der Zeil statt, das jüngst bundesweit für Schlagzeilen sorgte, nachdem bekannt wurde, dass mehrere Beamte des Reviers in einer WhatsApp-Gruppe rechtsextreme und fremdenfeindliche Inhalte ausgetauscht haben sollen. Die Demo endete kurz vor 17:00 Uhr. Sie verlief laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle.

"Heil Hitler"-Rufe als Provokation

An der Konstablerwache hatte eine Gruppe von offensichtlich Rechtsextremen die Demonstranten mit "Heil Hitler"-Rufen und "Kommt doch her!" zu provozieren versucht. Zu Zusammenstößen zwischen beiden Gruppen kam es aber nicht.

Anlass der Demonstration waren mehrere Brandstiftungen bei linken Wohn- und Kulturprojekten in den vergangenen Monaten im Rhein-Main-Gebiet. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, geht bisher aber nicht von politischen Straftaten aus. Bis Freitagmittag hatte die Polizei noch keine Spur zu dem oder den Tätern.

Festnahme in Hanau

Am Freitagabend hatte sich im Autonomen Kulturzentrum in Hanau allerdings ein weiterer Brand ereignet. Besucher einer Veranstaltung bemerkten das Feuer jedoch frühzeitig und konnten es schnell löschen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zugleich fiel den Gästen ein 46-jähriger Mann auf, der das Zentrum wenig später verlassen wollte. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er habe eine Flasche Spiritus und mehrere Feuerzeuge mit sich geführt.

Einen Zusammenhang mit den anderen Bränden auf linke Einrichtungen sieht die Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht, sei aber auch nicht auszuschließen. Der 46-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen, ein rechter Hintergrund sei nicht bekannt, sagte ein Sprecher dem hr. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau habe sich der mutmaßliche Brandstifter zuvor jedoch bei Gästen des Zentrum nach der für heute in Frankfurt angekündigten Demo erkundigt.

Bisher acht Vorfälle im Rhein-Main-Gebiet

Zuvor waren bisher folgende Fälle bekannt geworden, wie das Mietshäuser-Syndikats Rhein-Main, ein Bündnis das selbstorganisierte Wohnprojekte berät, dem hr mitteilte:

Am 14. September brannte das Wohnprojekt Knotenpunkt in Schwalbach (Hochtaunus) nieder.

Am 13. November geriet die Rückwand eines Schuppens des Wohnprojekts AU im Frankfurter Stadtteil Rödelheim in Brand. Die Bewohner des besetzten Hauses konnten das Feuer löschen.

Am gleichen Abend brannte ein Sichtschutzzaun im Hausprojekt Assenland, ebenfalls in Rödelheim.

Am 15. November kam es erneut zu einem Feuer auf dem Geländer der AU, diesesmal brannte eine Hütte.

Am 3. Dezember brannte beim Hanauer Projekt Schwarze 70 ein Bauwagen.

Am 9. Dezember brannte es im alternativen Zentrum Café Exzess in Frankfurt-Bockenheim.

Am folgenden Tag brannte es nochmal. Beide Brände wurden schnell bemerkt und gelöscht.

Am 12. Dezember brach im Frauen-Wohnprojekt Lila Luftschloss in Frankfurt-Bockenheim ein Feuer aus. Ob es einen Zusammenhang mit den anderen Bränden gibt, ist noch unklar.

"Angriff auf solidarisches Zusammenleben"

"Die Auswahl der Ziele spricht eine eindeutige Sprache", sagte Jonathan Schilling vom Mietshäuser-Syndikat dem hr, es handele sich um bekannte alternative und linke Orte. Die Anschläge hätten zudem immer um eine ähnliche Uhrzeit abends zwischen 21 und 23 Uhr stattgefunden.

Gleich zwei Mal Ziel des Brandstifters: Das Café Exzess in Frankfurt-Bockenheim Bild © hessenschau.de/huf

Drei der betroffenen Projekte sind vom Mietshäuser-Syndikat, das Mieter dabei unterstützt, ein Haus gemeinsam zu kaufen und so dem Immobilienmarkt zu entziehen. Es sei somit auch ein Angriff auf den Versuch, für alternativen Wohnraum zu kämpfen und ein solidarisches Zusammenleben, betonte Schilling.