Bei einer Demonstration für Solidarität mit Seenotrettern und sichere Fluchtwege sind in Frankfurt rund 750 Menschen auf die Straße gegangen. Bundesweit haben mehrere tausend Menschen demonstriert.

Anlass für die Demonstration am Samstag in Frankfurt war das in den Augen vieler Menschen harte Vorgehen von EU-Staaten gegen zivile Seenotretter und zahlreiche Todesfälle bei Fluchtversuchen über das Mittelmeer. Die Initiative Seebrücke zeigte sich nach der Kundgebung zufrieden und sprach von 900 Teilnehmern, die Polizei zählte etwa 750 Demonstranten. Mit einer Schweigeminute auf der Untermainbrücke und mehreren Reden machte die Veranstaltung auf die Zustände an den Außengrenzen Europas aufmerksam. Am Eurozeichen vor den Eurotower hängten Demonstranten mehrere Schwimmwesten auf.

Weitere Informationen Bündnis "Seebrücke" Das Bündnis "Seebrücke" besteht aus 13 Flüchtlingsinitiativen und zivilgesellschaftlichen Gruppen, darunter "Sea-Watch", "Mission Lifeline", "Sea-Eye", "Gesicht zeigen!" und das "Peng Collective". Die Initiative entstand spontan, als das Flüchtlings-Hilfsschiff "Lifeline" im Juni mit 234 Menschen an Bord am Einlaufen in einen Hafen gehindert worden war. Ende der weiteren Informationen

Schwimmwesten als Zeichen der Solidarität

Viele Teilnehmer erschienen auf Anregung der Veranstalter orange gekleidet und trugen Schwimmwesten oder Rettungsringe, um so Ihre Solidarität mit den Ertrunkenen im Mittelmeer zu zeigen. "Die Stimmung war sehr motiviert und wir halten die Demo für einen großen Erfolg", sagte der Seebrücke-Sprecher Bernd Eichner zu hessenschau.de. Zumal man erst vor drei Tagen mit einem Aufruf bei Facebook an die Öffentlichkeit gegangen sei und die Demo unter dem Motto "Schafft sichere Häfen! Seebrücke statt Seehofer!" sehr kurzfristig angemeldet habe.

"Leben zu retten ist kein Verbrechen", lautet die Botschaft einer Demonstrantin. Bild © picture-alliance/dpa

"Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen um die Abschottung Europas weiter voran zu bringen und politische Machtkämpfe auszutragen, ist unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität", schreibt Seebrücke bei Facebook. Mehrere Mittelmeer-Anrainer, darunter Italien, Spanien und Malta, hatten Rettungsschiffe zuletzt abgewiesen oder erst nach langen Auseinandersetzungen aufgenommen.

Demonstranten auf der Frankfurter Untermainbrücke Bild © Sonja Süß (hessenschau.de)

Demos auch in anderen Städten

Auch in anderen Städten gingen am Samstag Tausende auf die Straße, um gegen die Kriminalisierung der privaten Seenotrettung im Mittelmeer zu protestieren. In Berlin zogen nach Veranstalterangaben über 12.000 Menschen durch Stadt. In Hannover demonstrierten demnach 2.000 Menschen, im Bremen rund 1.000. Weitere Demonstrationen fanden unter anderem in Heidelberg, Leipzig und München statt.