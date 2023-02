Plakate zum Gedenken an den rassistischen Anschlag in Hanau.

Plakate zum Gedenken an den rassistischen Anschlag in Hanau. Bild © picture-alliance/dpa

Am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Zum dritten Jahrestag kamen bereits am Samstag hunderte Teilnehmer zu Mahnwachen zusammen. Am Sonntag werden Nancy Faeser und Boris Rhein zu einer Gedenkstunde in Hanau erwartet.

Der 19. Februar 2020 bleibe ein tiefer Einschnitt, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in dieser Woche. An diesem Tag hatte der 43 Jahre alte Tobias R. in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Am Sonntag jährt sich der Anschlag zum dritten Mal. In ganz Hessen wird mit Gedenkfeiern und Demonstrationen an die Opfer erinnert.

Bereits am Samstag kamen rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Gedenkveranstaltung in Darmstadt zusammen. In Frankfurt nahmen rund 150 Menschen an einer von der Kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung (KAV) organisierten Kundgebung teil, darunter die Frankfurter Oberbürgermeister-Kandidaten Mike Josef (SPD), Manuela Rottmann (Grüne), Uwe Becker (CDU) und Yanki Pürsün (FDP).

Faeser und Rhein bei Gedenkstunde in Hanau

Unter dem Motto "Gegen das Vergessen - für Toleranz und Menschenwürde" wollen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sowie Angehörige der Getöteten bei einer Gedenkstunde am Sonntagvormittag auf dem Marktplatz sprechen.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, von Religionsgemeinschaften und öffentlichem Leben werden dazu erwartet, darunter Nancy Faeser, die bei der hessischen Landtagswahl im Oktober als SPD-Spitzenkandidatin antritt, und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Zudem sind ein Gottesdienst in der Hanauer Marienkirche, eine Kundgebung und eine Demonstration geplant.

Am Sonntagabend lädt die Initiative 19. Februar, in der sich Hinterbliebene und Betroffene zusammengeschlossen hatten, zum gemeinsamen Gedenken an den beiden Tatorten in der Hanauer Innenstadt sowie im Stadtteil Kesselstadt. Vorab hatten Angehörige betont, die bei dem Anschlag Getöteten dürften nicht in Vergessenheit geraten.

"Rechtsextremismus größte Bedrohung für Demokratie"

Politiker und Experten haben anlässlich des Jahrestags zu einem deutlichen Eintreten gegen Rassismus und Rechtsextremismus aufgerufen. Der öffentliche Fokus habe sich durch Russlands brutalen Krieg gegen die Ukraine zwar verändert, Deutschland vor neuen Bedrohungslagen schützen müsse, so Bundesinnenministerin Faeser.

Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass der Rechtsextremismus weiterhin "die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie" sei.

Die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) rief dazu auf, das Gedenken an die Opfer als Anlass zu nehmen, "Fremdenfeindlichkeit noch entschiedener entgegenzutreten". Das sei Aufgabe und Verpflichtung aller staatlicher Gewalt, aber auch aller Bürgerinnen und Bürger.

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferta Ataman, übte scharfe Kritik am Umgang mit von Rassismus Betroffenen in Deutschland. Das zeige sich auch daran, "wenn Bundespolitiker abfällig über muslimische Jugendliche als "kleine Paschas" redeten, sagte sie mit Blick auf umstrittene Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.

Zahl der rassistischen Vorfälle gestiegen

Laut Experten nahm die Zahl der Menschen, die nach rassistischen Vorfällen Rat suchen, bundesweit und in Hessen in den vergangenen zwei bis drei Jahren spürbar zu.

Das dürfte auch daran liegen, dass solche Vorfälle mittlerweile klarer gesehen und benannt würden, sagte Reiner Becker, Leiter des an der Philipps-Universität Marburg angesiedelten Demokratiezentrums Hessen, der Nachrichtenagentur dpa.

Für ihn hinge das auch mit der Aufarbeitung und Debatte über Taten wie die in Hanau zusammen. "Diesen Morden liegen Einstellungen und Vorurteile zugrunde, die weit verbreitet und nicht abstrakt sind", erklärte Becker. Umso wichtiger sei die Arbeit von Initiativen in Hanau und bundesweit, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars